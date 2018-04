Milano | Salone del Mobile sotto scorta | in campo 800 vigili e pool contro gli abusivi

Milano - Salone : è tutto esaurito in hotel e b&b. Fenomeno one shot : Armi e bagagli, per una settimana Filippo e sua moglie si trasferiscono a casa dei suoceri. Portano le figlie a Varese dai nonni: «Nei giorni del Design salteranno la scuola ma ne vale la pena - ...

Design : Comune Milano adotta le installazioni del Fuorisalone : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio portale l’avviso pubblico per l’istituzione del primo registro degli 'Spazi diffusi del Design' e dell’elenco degli operatori privati disposti a donare oggetti e arredi di Design destinati ad essere collocati in maniera perm

Tre sedie friulane per il Fuorisalone di Milano : Un oggetto di design pensato da un filosofo, disegnato da un architetto, realizzato da imprese che trasformano il legno delle montagne del Friuli Venezia Giulia. È quanto si è proposto "Tre sedie a ...

15 ristoranti di design di Milano dove essere durante il Salone del Mobile : La capitale del design è (ora più che mai) anche la capitale del wine & food. Sarà che i due mondi sono meno autoreferenziali della moda, sarà che Expo 2015 è stato determinante in questo senso, sarà che quanti gravitano sotto la Madonnina sono notoriamente sensibili al mangiare fuori, sta di fatto che nella Milano dell’ultimo periodo non passa settimana senza l’apertura di uno o due locali, grandi e piccoli che siano. E il design sta ...

Milano - Atm potenzia metropolitana per il Salone del mobile : Milano, 13 apr. , askanews, Da martedì 17 a domenica 22 aprile le linee della metropolitana saranno potenziate per facilitare gli spostamenti dei visitatori del Salone Internazionale del mobile e del ...

Milano - Faberlab Design con Caporaso al Salone internazionale del Mobile : Lo stesso Faberlab, inoltre, sarà protagonista del FuoriSalone in zona K " all'interno di Isola Design District " dove è in programma tra l'altro Lovely Waste, evento dedicato all'economia circolare ...

Un “giardino segreto” del WWF nel cuore di Milano : oasi di cultura e relax per il Fuorisalone : Nascosto tra i palazzi, alle spalle di corso Garibaldi e a pochi chilometri dal Parco Sempione, c’è il Giardino di via Cazzaniga. Un luogo per lo più sconosciuto ai milanesi, dove al mattino trovi poche persone a passeggio e il pomeriggio le mamme con i bambini che giocano. Abitanti metropolitani che in via Cazzaniga convivono con tigri, pappagalli, primati, rinoceronti e un ornitorinco disegnati sui muri della sede milanese del WWF ...

Milano. Pirjo Toivanen protagonista di Un Soffio Nordico Fuorisalone : Un Soffio Nordico – Nordic Temporary Shop & Workshop organizza per sabato 21 e domenica 22 aprile un’interessante iniziative dalle ore 11

Jacuzzi a Milano per il Fuorisalone : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - Jacuzzi sarà a Milano per il Fuorisalone 2018. L'appuntamento è in Piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District: qui presenterà la piscina per nuoto controcorrente della linea SwimLife e la spa Virtus. Jacuzzi Swimlife è una linea di nuove piscine per il nuoto

Fuorisalone Milano 2018 : Jaguar e Land Rover presentano i loro progetti : Cornici LED, esplicito richiamo al mondo dell'elettrico, e linee minimaliste si snoderanno attorno all'innovativo modello del Brand del Giaguaro, creando giochi di luce e un incrocio di piani ...

Fuorisalone 2018 - a Milano debutta il Bovisa Design District : Milano, 7 apr. , askanews, Con la Milan Design Week 2018 prende vita il Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla creatività. In occasione del ...

Al via il Salone del Mobile a Milano - sconti per chi viaggia in treno : Prenderà il via il 17 aprile per concludersi il 22 aprile la 57esima edizione de l Salone del Mobile di Milano , che per sei giorni trasformerà il capoluogo lombardo nel palcoscenico più ambito del ...

Panasonic compie 100 anni e festeggia al Fuorisalone di Milano : Milano, 28 mar. (AdnKronos) - Panasonic festeggia i 100 anni dalla sua fondazione con una scenografica installazione al Fuorisalone 2018 di Milano. Lo rende noto la società, spiegando che "forte della capacità di adattarsi in questo secolo di transizione", Panasonic "volge lo sguardo ad un futuro di

