Milano | lascia l' amico in coma dentro l' auto e fugge dopo aver distrutto 10 macchine

Milano - incendiato ingresso del circolo Pd di Barona. “Non ci lasciamo intimidire” : Un incendio è stato appiccato nella notte tra venerdì e sabato all’ ingresso del circolo Pd di Barona, quartiere nella zona sud-ovest di Milano . Le fiamme hanno raggiunto la scala d’accesso alla sede, la parete e la porta del piano seminterrato. Ad avvertire la polizia e i vigili del fuoco è stata la chiamata di una condomina, intorno alle ore 3. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco è stato del materiale plastico mentre per ...

NO DIESEL A Milano/ L'ideologia che ci lascia a piedi (senza togliere l'inquinamento) : Il Comune di MILANO ha deciso di vietare gradualmente la circolazione di automobili DIESEL. Una scelta ideologica che non tiene conto di diversi fattori, spiega FRANCO OPPEDISANO(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:03:00 GMT)FCA/ L'ipotesi divorzio tra Fiat, Jeep, Alfa Romeo, di F. OppedisanoFCA/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne, di S. Luciano