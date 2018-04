Milano | lascia l' amico in coma dentro l' auto e fugge dopo aver distrutto 10 macchine

Incidente Milano - egiziano si schianta e distrugge 10 auto in sosta/ Via Tartini - fugge e lascia amico in coma : Milano, maxi Incidente in via Tartini: egiziano si schianta e distrugge 10 auto in sosta. fugge verso casa e lascia l'amico 25enne ferito e in coma. Arrestato dalla polizia, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:44:00 GMT)