Milano | La denuncia | «Le cosche e gli 007 dietro l' omicidio | riaprite il caso Mormile»

Milano : pirata fugge dopo incidente e gemello si costituisce - denunciati : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - Ha provato a sostituirsi al fratello gemello, che la scorsa notte a Milano, dopo aver provocato un incidente stradale, è fuggito, senza prestare soccorso alle quattro persone rimaste ferite. Ma sono stati scoperti dalla polizia locali e denunciati entrambi. La scorsa no

Milano - in strada con una sciabola - denunciato 'Volevo solo farmi un giro' : Alle 7 del mattino camminava in via Bacchiglione, nella zona di corso Lodi, a Milano. Con una sciabola in mano. Fermato dalla polizia, messa in allerta da diverse chiamate di residenti l'uomo, 57 anni,...

Milano : passeggia in strada con una sciabola - denunciato : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Alle 7 del mattino stava camminando in strada nella zona di corso Lodi, a Milano, con una sciabola in mano. Fermato dalla polizia in via Bacchiglione, ha spiegato di aver fumato della droga, di aver trovato l'arma piantata in un giardino vicino casa e di volerci fare un

Milano - vandali imbrattano il murale per i 110 anni dell'Inter : la fotodenuncia : All'Isola, era finito da neanche una settimana. Uova e scritte con la vernice rossa. Pirovano pubblica le immagini su Facebook

Milano : tentano di appiccare fuoco sul treno - denunciati : Milano, 21 mar. (AdnKronos) - Due uomini sono stati bloccati dalla Polfer di Milano mentre tentavano di appiccare un incendio a bordo di un treno regionale in corsa. E' accaduto lo scorso sabato, all'altezza della stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli. I due, un italiano di 52 anni residente

Milano : sorpreso in casa con marijuana e un fucile illegale - denunciato : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Un 31enne è stato indagato dalla polizia di Milano per il reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno bloccato il giovane all'interno di

Milano - Rocco Papalia fermato alla guida dell'auto senza patente : multa e denuncia al giudice di sorveglianza : Sorpreso a guidare senza patente l'auto della moglie, nella «sua» Buccinasco. Rocco Papalia, ritenuto dalla magistratura uno dei personaggi di spicco della 'ndrangheta, è stato fermato sabato ...

'Com'eri vestita?' 17 abiti per 17 vittime di stupro : la mostra-denuncia a Milano : Jessica, vuole rappresentare tutte le donne vittime di violenze, abusi e femminicidi, nella speranza che questo ennesimo caso di cronaca porti alla mobilitazione delle istituzioni, delle associazioni ...

Liguria spezzata in due per gelicidio - Genova isolata - circolazione dei treni interrotta per Milano e Torino per congelamento linee elettriche. Pendolari al freddo infuriati : "Denunciamo Rfi" : Chiuse nella notte l'A12 e l'Aurelia tra Spezia e Sestri Levante. Bufera di neve su Savona. treni, quasi paralisi nel nodo di Genova, sostituiti da bus

Milano : sequestrati 450 chili cibo scaduto - denunciato titolare negozio : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - I finanzieri del Gruppo pronto impiego Milano hanno sequestrato 450 chili di prodotti alimentari e circa 300 litri di olio di semi scaduti e con etichettatura alterata all'interno di un negozio di generi alimentari il cui titolare è un cittadino di nazionalità cinese. I

Milano - Franca Caffa : “Solo i poveri pagano l’accoglienza. Politica denuncia la mancanza di case - ma poi non fa nulla” : “Ora dico una cosa che non si sente dire spesso: l’accoglienza la pagano solo gli italiani poveri. Quelli che aspettano una casa popolare e non l’avranno perché il numero di alloggi disponibili, già insufficiente, ora ora va diviso tra italiani e stranieri. È così che si sviluppa l’intolleranza. Ma la responsabilità è della Politica, che denuncia la mancanza di abitazioni ma non adotta le misure necessarie per risolverla”. Franca Caffa parla ...

Milano. Denunciato tassista cinese abusivo : È stato individuato e Denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale un autista cinese. L’uomo domenica sera, di