MILANO | INCIDENTE VIA TARTINI | EGIZIANO FINISCE CONTRO 10 AUTO Ultime notizie | è

Incidente MILANO - egiziano si schianta e distrugge 10 auto in sosta/ Via Tartini - fugge e lascia amico in coma : Milano, maxi Incidente in via Tartini: egiziano si schianta e distrugge 10 auto in sosta. fugge verso casa e lascia l'amico 25enne ferito e in coma. Arrestato dalla polizia, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:44:00 GMT)

Incidente stradale/ MILANO - camion si ribalta dopo schianto : un ferito - traffico in tilt (13 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 13 aprile 2018. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto: un ferito, traffico in tilt.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:26:00 GMT)

Incidente sulla linea MILANO – Napoli : Frecciarossa investe passante a 240 km/h : Incidente ferroviario nei pressi di Perugia. Un Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Napoli, ha investito una persona ad una velocità di 240 km/h. Il treno al momento è fermo per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi di rito.Continua a leggere

MILANO. Incidente in Viale Famagosta : il gemello si prende la colpa : Gli agenti della Squadra Interventi speciali della Polizia locale di Milano, sotto la direzione del Comandante Marco Ciacci, hanno impiegato

Ballando con le stelle 2018 - incidente stradale per MassiMILANO Morra : incidente stradale per Massimiliano Morra. L’attore, attualmente nel cast di Ballando con le stelle, in seguito al sinistro è stato sottoposto a una serie di accertamenti ancora in corso, come riferisce l’Ansa. Il concorrente dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci è ora a casa, vigile e in fase di ripresa. Morra, protagonista di molte fiction italiane tra cui Furore capitolo secondo in onda la domenica sera in prime ...

Incidente a MILANO - auto sbanda e finisce contro un muro : morta una donna : Incidente mortale intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano. Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura,

Incidente stradale/ MILANO - frontale auto-camion su Tangenziale Ovest : muore 24enne (oggi - 7 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi 7 marzo 2018. Milano, frontale auto-camion su Tangenziale Ovest: muore 24enne. Grassaga di San Donà, schianto frontale: muore donna di 45 anni(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:36:00 GMT)

Cortei da Roma a Palermo | MILANO - scontri e cariche ma nessun grave incidente : Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente Nella Penisola si sono svolte 119 manifestazioni che hanno visto impegnate oltre 5mila uomini delle forze dell’ordine Continua a leggere L'articolo Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente sembra essere il primo su NewsGo.

MILANO - incidente nella notte in tangenziale ovest : in coma 64enne : Grave incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano, in direzione nord. Lo schianto la notte scorsa poco dopo la mezzanotte. Il bilancio, come riferisce MilanoToday, è di un uomo in gravissime condizioni e di una ragazza che per...

MILANO - CARABINIERE UCCISO IN CASERMA/ Andrea Vizzi morto durante esercitazione : dinamica tragico incidente : MILANO, CARABINIERE UCCISO durante esercitazione in CASERMA Montebello di via Vincenzo Monti: a sparare un collega accidentalmente, è morto Andrea Vizzi. dinamica incerta dell'incidente(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Corigliano d’Otranto. L’appuntato Andrea Vizzi morto in un incidente a MILANO : Una tragedia che ha scosso l’Arma dei Carabinieri, Milano e Corigliano d’Otranto. Un Carabiniere è stato colpito da un solo

