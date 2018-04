Milano | con l' auto colpisce 10 vetture | scappa e lascia l' amico in coma

Milano - Salone del Mobile sotto scorta : in campo 800 vigili e pool contro gli abusivi : Centinaia di migliaia di visitatori in arrivo - l'anno scorso si sfiorò il mezzo milione di presenze tra Salone del Mobile in fiera a Rho-Pero e gli eventi diffusi in città -, Milano prende la forma ...

Milano - Claudia Terzi : «Sconti pendolari - prima tocca ai treni poi alle autostrade» : così dura la vita del pendolare lombardo - in treno o in auto, poco importa - da meritare un premio economico. Sarà una delle prime azioni della giunta Fontana: un voucher destinato a chi si muove per ...

Milano. Contratto ATM prorogato fino al 31 ottobre 2020 : L’Amministrazione comunale di Milano ha deciso la proroga del Contratto di servizio di trasporto pubblico e dei servizi complementari ad Atm

Milano. Oggi Milo De Angelis con “Poesia e ritorno” : Oggi, domenica 15 aprile, alle 10:30, a Palazzo Marino, torna “Area P Milano incontra la poesia”. L’iniziativa della Presidenza del

Milano. Spazio per le donne fragili nel bene confiscato di via Varesina : Uno Spazio per le donne fragili dove prima c’era la ‘ndrangheta. E’ stato presentato, in via Varesina 66, nell’ambito della sesta

Milano. Piano periferie : incontro mercoledì all’Auditorium Baldoni : “Piano periferie, una strategia per migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici della città di Milano“. È il titolo

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani : 'Sono la nuova Jane con l'uccellino. Tornerei a Milano solo per...' : 'Sono una nuova Jane'. Francesca Cipriani non vuole più andare via dall' Isola dei Famosi perché si sente molto arricchita da questa esperienza. La Cipriani dopo una battuta di Jonathan dice che ...

Siria - striscione contro guerra a Milano : ANSA, - Milano, 14 APR - Uno striscione con la scritta "L'aggressione Usa aiuta i terroristi - No alla guerra in Siria" è stato affisso durante la notte in viale Elvezia, a pochi metri dall'Arena di ...

Milano. ContaCase monitora la riqualificazione degli alloggi popolari sfitti : Si chiama ContaCase. E’ il counter digitale che monitora l’avanzamento del Piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti, da oggi

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Mai candidatura congiunta con Milano' : TORINO - La Città di Torino non ha mai pensato ad una candidatura olimpica congiunta con Milano. Lo ha ribadito la sindaca Chiara Appendino che oggi ha incontrato una cinquantina di sindaci delle ...

Torino prepara corsa alle Olimpiadi nel 2026 - ma mai con Milano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Deliveroo - riders occupano sede di Milano. Sgomberata con l’arrivo della polizia : È durata poco l’occupazione da parte di una trentina di riders di Milano e Torino della sede di via Ettori Ponti a Milano della multinazionale delle consegne a domicilio. I manifestanti, arrivati sul posto, hanno ribadito le loro proteste, ribadite anche con uno sciopero, contro la novità a livello contrattuale decisa dall’azienda. Non più pagamenti con un fisso, ma a consegna. “Richieste davanti alle quali la dirigenza ha ...

Milano : per concessioni e patrocini servirà ‘dichiarazione di antifascismo’ : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Dal 1 maggio la dichiarazione di antifascismo per ottenere la concessione di luoghi pubblici, patrocini e contributi è realtà. La giunta del Comune di Milano ha dato seguito oggi all’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell’11 gennaio scorso in tema di rispetto dei valori della costituzione repubblicana e antifascista. Una delibera approvata oggi ha stabilito “uno ...