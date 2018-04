Milano | Claudia Terzi | «Sconti pendolari | prima tocca ai treni poi alle autostrade»

milano.corriere

: @PiazzapulitaLA7 ma quali 'faremo'! già nel 2003 Milano vi dava una pista in fatto di differenziata e voi ora ancor… - Claudia_Tondo : @PiazzapulitaLA7 ma quali 'faremo'! già nel 2003 Milano vi dava una pista in fatto di differenziata e voi ora ancor… - Dani58598938 : Claudia, buonasera dolcezza 38, Milano -

(Di domenica 15 aprile 2018) così dura la vita del pendolare lombardo - in treno o in auto, poco importa - da meritare un premio economico. Sarà una delle prime azioni della giunta Fontana: un voucher destinato a chi si muove per ...