Milan | Gattuso | ' Donnarumma? È stato perfetto | deve rivedere la gara'

Milan - Gattuso : 'Bene con il Napoli - ma troppo distanti dalla Champions' : 'Siamo contenti, sapevamo che avremmo dovuto concedere qualcosa perché il Napoli è molto forte. Siamo sulla strada giusta ma questa gara ci può far alzare l'asticella, mi è piaciuto molto l'...

Milan - Gattuso : "Orgoglioso - ma la Champions è difficile" : Ultime battute sul mercato: "Reina? L'ho visto bene, ma io oggi ho Donnarumma che può diventare il portiere più forte del mondo. Se poi dovesse arrivare, accoglierò Reina a braccia aperte". Gasport

Milan-Napoli 0-0 : buon inizio dei rossoneri di Gattuso LIVE : Serie A, Milan-Napoli: cronaca LIVE primo tempo 1 Sfida cominciata! 4 Sinistro rasoterra e potente di Bonaventura dalla distanza, Reina si allunga alla propria sinistra e mette in angolo. 7 Cross di ...

LIVE Pagelle Milan-Napoli in DIRETTA : scoglio San Siro per il sogno scudetto degli azzurri - Gattuso vuole l’Europa : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

Milan-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Gattuso sceglie Kalinic - Sarri conferma Mertens : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col ...

Milan-Napoli - la classe operaia al potere : è Gattuso-Sarri : Oggi il centenario Gigio sfiderà Reina, trentacinquenne che si candida a erede: "Donnarumma ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo, lavori per farlo perché le doti e la ...

Milan - Gattuso : "Stiamo bene ma serve una prova super. Reina? Oggi me ne frego" : Sono fiero di Donnarumma, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo, la serietà non gli manca. Gli dico di non abbattersi mai, da parte nostra c'è affetto e grande protezione.

Milan - Gattuso : "Non giudico Buffon - sono l'ultima persona che può parlare di altri" : Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: "La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo"

Milan - Gattuso : 'Buffon? Non lo giudico. Fiero di Juventus e Roma' : CARNAGO , Varese, - ' Ho provato grandissimo orgoglio per il nostro calcio, per il nostro campionato, da anni non si vedevano prestazioni così importanti e questo fa solo bene '. Così il tecnico del ...

