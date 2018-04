Milan | Donnarumma ferma il Napoli Video | incredibile parata su Milik e record | più

Serie A : Milan Napoli 0-0 - miracolo Donnarumma su Milik : Nell'anticipo delle 12.30 è finita 0-0 tra Fiorentina e Spal , la cronaca del match, . Chiude stasera il derby tra Lazio e Roma. Ansa

Milan - Napoli 0-0 : Donnarumma salva i rossoneri : Le formazioni ufficiali tabellino Cronaca minuto per minuto 2 TEMPO 48 è finita! 0-0 tra Milan e Napoli con Biglia che discute con Sarri a fine partita. Un pò di tensione plausibile dopo questo ...

Milan-Napoli 0-0 : Donnarumma frena la corsa degli azzurri : MILANO - Stanco alla meta. Il Napoli ha confermato pure a San Siro di non essere più la squadra spumeggiante che aveva comandato a lungo la classifica e non è riuscito a andare oltre il pareggio senza ...

?Il Napoli va in bianco col Milan : Donnarumma salva su Milik al 92' - adesso lo scudetto è più lontano : Il Napoli impatta sullo 0-0 a San Siro contro il Milan di Gattuso. Azzurri non brillanti come al solito ma che avrebbero potuto vincere con un tiro di Milik al 92' parato clamorosamente da...

Serie A 2018 - Pagelle Milan-Napoli 0-0 : Donnarumma decisivo su Milik! Mertens e Hamsik sottotono - Calhanoglu si accende a intermittenza : Finisce a reti bianche il match clou della domenica pomeriggio tra Milan e Napoli. Un punto che fa comodo soltanto ai rossoneri, che compiono un altro passo importante verso la qualificazione all’Europa League, mentre il Napoli vede allontanarsi il sogno di conquistare lo scudetto mettendo pressione alla capolista Juventus. Ottima la prova delle difese, letteralmente insuperabili nel corso del match, mentre sono pochi i giocatori di ...

DIRETTA/ Milan Napoli (risultato finale 0-0) streaming video e tv : Donnarumma salva il Diavolo! : DIRETTA Milan Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro grande sfida: rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:51:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Napoli : ultime novità live e quote - il protagonista Donnarumma (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti che si affrontano a San Siro. Emergenza per i rossoneri: sia Bonucci che Romagnoli sono indisponibili(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:09:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Donnarumma alzi l'asticella. Buffon? Non posso giudicare' : L'errore ci sta, deve alzare l'asticella, ha le doti per diventare il più forte al mondo'. SUL PASSATO DA CALCIATORE 'Quando scendevo in campo, ero disposto anche a battagliare contro mio padre per ...

Il Milan di Yonghong Li vale quello di Berlusconi. Donnarumma non si tocca! : Dispiace perché Gigio è avviato a diventare il portiere più forte del mondo, ma tante sue scelte stanno condizionando e mettendo qualche ombra su un cammino splendente. Un giocatore che sarebbe ...

Milan - Fassone : 'Sul mercato faremo 2-3 innesti. Donnarumma resta - nessun obbligo di cedere i big' - : ... ma, intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone ha tranquillizzato i tifosi, preoccupati non solo sul piano tecnico, ma anche per le voci sulla ...

Fassone : 'Donnarumma titolare al Milan a lungo' : In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Fassone ha parlato del futuro del Milan e, in particolare, delle prossime strategie di mercato: 'Il Milan avrà un consolidamento della rosa. L'80-90% dei giocatori ha reso in linea, o sopra le ...

Calciomercato Milan - Fassone : annuncio acquisti e Donnarumma : ...delegato rossonero anticipa le strategie sul mercato Calciomercato Milan Fassone / L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha ...

Probabili formazioni / Milan Sassuolo : ultime novità live e quote. I numeri di Donnarumma (Serie A) : Probabili formazioni Milan Sassuolo: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Gennaro Gattuso dovrebbe cambiare due giocatori rispetto al pareggio nel derby di mercoledì(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:50:00 GMT)