Milan | col Napoli si rivede Gustavo Gomez

Milano. Piano periferie : incontro mercoledì all’Auditorium Baldoni : “Piano periferie, una strategia per migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici della città di Milano“. È il titolo

Milano - due uomini feriti a colpi di pistola in casa : uno è grave : Due uomini sono stati feriti a colpi di pistola sabato mattina in un appartamento in via Sant'Erlembardo, a Milano. Sarebbero due persone dell'Est Europa, una delle quali trasportate in pericolo di ...

Milano : un bene confiscato diventerà spazio per donne in difficoltà : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Dove prima c’era la Ndrangheta, adesso c’è uno spazio dedicato alle donne più fragili, che vivono un momento di difficoltà. Il progetto, presentato nell’ambito della sesta edizione del Festival dei Beni confiscati alle mafie, è della onlus ‘Mamme a Scuola’ e si svilupperà in uno stabile confiscato di via Varesina 66 a Milano, di recente riassegnato dal Comune con un bando ...

SCOMPARSA MARIA PISONI - OLTRE IL COLLE/ Nuovo avvistamento a Milano : ha perso la memoria? (Pomeriggio 5) : SCOMPARSA MARIA PISONI, OLTRE il COLLE: prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della famiglia a Pomeriggio 5. Nuovo avvistamento a Milano, la donna ha perso la memoria?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:09:00 GMT)

Countdown per il lancio di StartupItalia! Open Summit 2018 : si parte a Milano mercoledì 18 aprile - : Proveremo ad aprire una finestra sul resto del mondo, partendo dai numeri , oggi ancora impietosi, sull'ecosistema dell'innovazione in Italia. Per farlo ascolteremo Alberto Onetti , CEO Mind The ...

Milano : accoltellato in strada - giovane in prognosi riservata : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - Un 31enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo di Milano dopo essere stato accoltellato in strada. E' successo nella notte, intorno alle 4, in via Eugenio Quarti, nel quartiere di Baggio, alla periferia Ovest del

Calciomercato Milan - Fassone annuncia tre colpi per la prossima stagione : Calciomercato Milan – Brutto passo falso per il Milan nella gara di campionato contro il Sassuolo, la dirigenza pensa alla prossima stagione, importanti indicazioni di Fassone in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “A livello gestionale pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che era un primo anno di rodaggio. L’azienda cinese è partita, siamo gli unici ad avere una company in loco con un ...

Milano : rissa in un locale - tre accoltellati - aggressori in fuga : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - E' di tre accoltellati il bilancio di una rissa avvenuta nella notte al club Bizzarre in via Ripamonti 580 a Milano. Secondo una ricostruzione della polizia intervenuta poco dopo l'una, due clienti del locale hanno discusso con le vittime per poi colpirle con un coltell

Milano. Gara fra istituti scolastici per la produzione di energia pulita : L’Istituto Comprensivo Statale “Thouar Gonzaga”, con il patrocinio del Municipio 5, partecipa all’iniziativa “energiadi” che si svolgerà dal 13 al

Napoli - invasione al Meazza : col Milan spazio a Maggio : Oltre quattromila dei cinquemila e seicento tagliandi a disposizione dei tifosi del Napoli per il match di domenica a San Siro contro il Milan sono già stati venduti. Considerando che ovviamente i non ...

Calciomercato Milan - vicino il 'nuovo Ronaldo : super colpo di Mirabelli? Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo e sta monitorando alcuni talenti del calcio brasiliano. In particolare, il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha messo gli occhi su Paulinho, talentuoso attaccante di soli diciotto anni, che sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Vasco da Gama, storico club brasiliano di Rio de Janeiro. Il giovanissimo talento è cresciuto nelle ...

Intesa Sp : la collezione Agrati in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano (2) : (AdnKronos) - Dall’Informale alla Pop Art, dall’Arte Povera alla Conceptual Art per arrivare al Neoespressionismo e alla Transavanguardia, la collezione attraversa e intreccia i movimenti che hanno segnato il percorso dell’arte non solo italiana ma internazionale nella seconda metà del Novecento. "L