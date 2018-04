Milan | Abbiati | “nella Champions League continuiamo a crederci”

Calciomercato Milan - Abbiati apre le porte a Callejon : Calciomercato Milan, si sta giocando il match di Serie A contro il Napoli, nel frattempo importanti indicazioni di mercato da parte di Abbiati ai microfoni di Premium Sport: “Reina e Donnarumma? Sono due grandi portieri, uno giovane alla centesima presenza col Milan, per le quali gli faccio i complimenti, ed uno che ha vinto tutto e con tanta esperienza. Callejon? E’ un grande giocatore, ma noi abbiamo Suso e me lo tengo stretto. Se poi ...

Milan - Abbiati : 'Rinnovo Gattuso importante per l'ambiente. Stasera vincere anche giocando male' : Christian Abbiati, club manager del Milan, ha rilasciato queste parole a Premium Sport prima della gara casalinga contro il Sassuolo: Sul rinnovo di Gattuso: 'E' importante per tutto l'ambiente, dà la certezza che si continuerà su questa strada'. Sulla corsa Champions : 'Oggi è ...

Milan : Abbiati - Gattuso ha fame inizi : In area pochi si muovonocome lui ha detto a Premium Sport Abbiati -. Manca ungiocatore di livello internazionale a questo Milan, comesostiene Bonucci? Siamo una squadra giovane, stiamo facendo ...

Milan - Abbiati : 'Gara fondamentale per la Champions. Icardi è tra i migliori al mondo. Su Donnarumma e Gattuso...' : Il club manager del Milan , Christian Abbiati , ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra i rossoneri e l' Inter : 'Come si vive il derby da dirigente? E' totalmente diverso. Quando sono in panchina continuo a camminare perché sento ...

Milan-Chievo - parla Abbiati : l’esclusione di Kalinic - Donnarumma e Reina : “Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo proseguire questo cammino e cercare di risalire la classifica”, queste le parole di Christian Abbiati nel prepartita di Milan-Chievo. “Kalinic non convocato per scelta tecnica? Il mister e’ stato chiaro e vuole sempre il 100% in allenamento – puntualizza l’ex portiere a Premium – Evidentemente non ha visto questo da Nikola e non l’ha portato. Ma ...

Abbiati "il Milan è ora un gruppo unito" : Donnarumma? Supererà il mio record di presenze, è uno dei portieri più forti al mondo e spero assieme a tutti i tifosi che resti a lungo in questo club. Reina? Discorsi che non competono me". Tutte ...

Milan - Abbiati : 'Non pensiamo al derby. Gattuso sfrutta la chance - tornato l'amore Donnarumma-tifosi' : Christian Abbiati, club manager del Milan , ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Samp: Sulla gara: 'E' una partita fondamentale come il derby di Coppa Italia e quella contro la Lazio. Giochiamo contro una squadra che ci precede in classifica, ...

Abbiati : Spero che Gattuso resti al Milan : ANSA, - MilanO, 15 FEB - "Sono tante le speranze che Gattuso possa rimanere", al Milan nella prossima stagione. Lo ha ammesso il club manager rossonero Christian Abbiati, pur sottolineando che l'...

