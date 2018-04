Migliori supporti PC portatile

chimerarevo

(Di domenica 15 aprile 2018) Nell’ultimo decennio la diffusione dei computer portatili ha conosciuto una grande espansione, tanto da diventare il mercato principale del mondo dei PC. Unha il vantaggio di poter essere usato in mobilità, ma tanti hanno l’esigenza di avere, almeno a casa, un posto dove metterlo. In questo articolo vedremo iPCsul mercato. Esistono fondamentalmente due tipi diper PC, iveri e propri, che servono solo a rendere più comodo l’uso del computer, e le basi di raffreddamento, che oltre a rialzare la tastiera hanno delle ventole utili per raffreddare il PC nell’uso più intenso. Per determinare quale dei due tipi sia il più adatto a voi dovete analizzare il vostro utilizzo, se il supporto vi serve solo per usare il PC più comodamente vi basterà un semplice supporto, se usate il computer in maniera più ...