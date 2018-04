MICHELE RUFFINO Alpignano | suicida per colpa dei bulli | i genitori | è

Quarto Grado anticipazioni del 15 aprile : il caso di MICHELE Ruffino : Quarto Grado anticipazioni del 15 aprile – Il programma di Gianluigi Nuzzi ritorna nella fascia preserale di domenica per parlare del caso di Michele Ruffino , il ragazzo di 17 anni che si è gettato dal ponte di Alpignano lo scorso 23 febbraio. Non è chiaro infatti se le azioni del ragazzo possano essere collegate ad alcune pressioni che avrebbe ricevuto dai coetanei. Le anticipazioni di Quarto Grado sottolineano che la madre della vittima ...

MARIA CATRAMBONE RASO/ Il figlio MICHELE RUFFINO : “Un cancro sociale che colpisce tutti!” (Domenica In) : MARIA CATRAMBONE RASO , il terribile gesto del figlio Michele Ruffino . Sono trascorsi pochi giorni dal funerale che ha sconvolto l'intero paese e non solo la città di Torino. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:32:00 GMT)

J-Ax - la lettera a MICHELE RUFFINO : “Assurdo morire di bullismo nel 2018. Ai ragazzi dico che ci sono passato anch’io - non mollate” : Michele Ruffino si è ucciso a 17 anni gettandosi da un ponte ad Alpignano. Nelle sue lettere, che i genitori hanno voluto rendere pubbliche per raccontare quanto Michele soffrisse e avesse voglia di trovare amici, Michele aveva scritto di essere vittima di bullismo . “Mi ha molto colpito la storia di Michele . Mi ha rattristato perché trovo assurdo, ancora oggi, nel 2018, morire di bullismo . Una morte che è sempre assurda, ma che a 17 anni ...

L’appello di J-Ax alle vittime di bullismo dopo la morte di MICHELE RUFFINO : “Non dovete mollare” : dopo la morte di Michele Ruffino, arriva l'appello di J-Ax alle vittime di bullismo. Il giovane, appena 17 anni, si è tolto la vita gettandosi da un ponte per esasperazione, nonostante non avesse mai dato segni di voler compiere un gesto così estremo. Col sogno di diventare pasticcere, Michele era un ragazzo come tanti ma con qualche difficoltà in più, sopraggiunta dopo la nascita, che non gli permetteva di muoversi in maniera agevole. Ed è ...