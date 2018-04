“Mia figlia!” Terribile incidente | muore a 3 anni Strazio e dolore per una vita troppo

caffeinamagazine

: Ho sempre sperato di dover spiegare a mia figlia che la guerra “era” una cosa che si faceva in passato quando l’ess… - ignaziocorrao : Ho sempre sperato di dover spiegare a mia figlia che la guerra “era” una cosa che si faceva in passato quando l’ess… - repubblica : Pamela, una fiaccolata a Roma per la diciottenne romana. La mamma: 'Mia figlia dimenticata, voglio giustizia' [news… - disinformatico : In altre parole, il padre è uno che pensa 'io proteggo mia figlia e chissenefrega dei figli degli altri'. Per ques… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Erano da poco passate le 20.30. Doveva essere un sabato sera di gioia. Risate, quattro chiacchiere, i sogni e i pensieri per domani. E invece no. Il destino ha deciso diversamente e la gioia si è trasformata in pianto. Lacrime amarissime. Une ladi un piccolina di 3appena stroncata per sempre. Succede a Uzzano, in provincia di Pistoia. La dinamica dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine, ma, scrive La Nazione, sembra che una Fiat Panda che procedeva in direzione Montecatini, guidata da un 72enne, si fosse fermata per far attraversare mamma e figlia all’altezza della ex Zincheria Toscana dopo che la famiglia aveva lasciato l’auto lungo la strada. La Panda sarebbe stata tamponata da una Chevrolet guidata da un ventenne che seguiva da dietro. Il padre aveva appena attraversato; mamma e figlia invece sono state travolte e la piccola ...