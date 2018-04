Mezzo secolo di centrale Millecinquecento in visita

Emanuele Blandamura vuole riportare il Mondiale in Italia! Che sfida a Murata - a Mezzo secolo dalle imprese di Benvenuti : tutti gli italiani Campioni del Mondo : Emanuele Blandamura vuole riscrivere la storia della boxe italiana e consacrarsi per l’eternità. Sioux salirà sul ring domenica 15 aprile per sfidare Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi: a Yokohama (Giappone) il 38enne affronterà il padrone di casa detentore della cintura con l’obiettivo di salire sul tetto del Pianeta. Nella storia del nostro pugilato, soltanto tre italiani sono riusciti a laurearsi Campioni del Mondo in ...

Emanuele Blandamura vuole riportare il Mondiale in Italia! Che sfida a Murata - a Mezzo secolo dalle imprese di Benvenuti : tutti gli italiani Campioni : Emanuele Blandamura vuole riscrivere la storia della boxe italiana e consacrarsi per l’eternità. Sioux salirà sul ring domenica 15 aprile per sfidare Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi: a Yokohama (Giappone) il 38enne affronterà il padrone di casa detentore della cintura con l’obiettivo di salire sul tetto del Pianeta. Nella storia del nostro pugilato, soltanto 3 italiani sono riusciti a laurearsi Campioni del Mondo in ...

Napoli dice addio a Fortuna «'a bananara» - da Mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l?ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come «Fortuna de? banane». I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a...

Napoli dice addio a Fortuna «'a bananara» - da Mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l?ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come «Fortuna de? banane». I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a...

Napoli dice addio a Fortuna ''a bananara' - da Mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l'ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come 'Fortuna de' banane'. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montesanto, a due passi dal ...

Muggiò - alla Panem forni spenti dopo oltre Mezzo secolo : Finisce nel peggiore dei modi il calvario di Panem di Muggiò: dopo oltre 50 anni sono stati spentii forni della Panem. Le ultime commesse sono state perse. Futuro nero per i 90 dipendenti. Udienza in ...

Mezzo secolo e non sentirlo - il 2 aprile del 1968 usciva il capolavoro di Kublick : 2001 Odissea nello Spazio : Il 2 aprile del 1968 usciva il cult movie di Stanley Kubrick, compie 50 anni il cult movie del genio del cinema L'articolo Mezzo secolo e non sentirlo, il 2 aprile del 1968 usciva il capolavoro di Kublick: 2001 Odissea nello Spazio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agriumbria : Mezzo secolo di amore per la terra : Come spiega Lazzaro Bogliari: " La fiera è un momento irrinunciabile per l'economia della nostra Regione. Qui, nella nostra Umbria, per tre giorni arrivano i più importanti player del mercato a ...

Quassolo - profanano tomba di Mezzo secolo fa e rubano l'oro : Al cimitero smurato un loculo e riaperta la bara di una donna. Non è esclusa l'ipotesi della setta satanica

COPERSITO CILENTO : UNA FILIALE CON Mezzo secolo DI STORIA : ... attraverso la voce e l'esperienza dei responsabili, gli uffici diffusi sul territorio nel quale opera la Banca e il loro legame con il CILENTO, quali veri e propri custodi esaminatori dell'economia ...

A 'C'è Posta Per Te' delusione d'amore dopo oltre Mezzo secolo. E Giorgia consola la mamma che ha perso la figlia : A C'è Posta per Te storie di ogni genere: la storia di un amore sul viale del tramonto e di un figlio che invece di prendersela con se stesso se la prende con il padre, quella di una figlia volata in ...