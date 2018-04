Meteo | domenica di maltempo | in arrivo sulla penisola la “pioggia rossa”

Le previsioni Meteo per domenica 15 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domenica 15 aprile appeared first on Il Post.

Meteo Valsesia - Caldo e sabbia del Sahara - domenica sera nuovo peggioramento : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Meteo Valsesia - Caldo e ...

Meteo : weekend - sabato sole ma domenica cambia tutto e arriva vento forte : La saccatura atlantica sull'Europa occidentale isolerà un vortice ciclonico di notevole forza proprio nel cuore del Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, dove sono attese condizioni di maltempo talora ...

Meteo : a Trieste domenica di sole - tutti al mare : Oggi domenica di sole con temperature poco al di sotto dei 20°C a Trieste: decine di persone hanno raggiunto il litorale e la pineta, a Barcola, sulla strada per il Castello di Miramare. Da questa mattina numerose persone hanno voluto prendere il sole in costume da bagno. Alcuni hanno anche sfidato l’acqua fredda e hanno fatto un tuffo per celebrare la bella giornata primaverile. L'articolo Meteo: a Trieste domenica di sole, tutti al mare ...

Meteo : sole fino a domenica - poi qualche perturbazione in Lombardia : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - L'alta pressione che caratterizza il fine settimana si sposta verso est, favorendo l'ingresso di una serie di impulsi perturbati in discesa dall'Atlantico del Nord verso il Mediterraneo tra lunedì e giovedì prossimi. Tempo quindi stabile e temperature oltre le medie stag

Meteo Lombardia : sole fino a domenica - poi qualche perturbazione in arrivo : L’alta pressione che caratterizza il fine settimana si sposta verso est, favorendo l’ingresso di una serie di impulsi perturbati in discesa dall’Atlantico del Nord verso il Mediterraneo tra lunedì e giovedì prossimi. Tempo stabile e temperature oltre le medie stagionali fino a domenica in Lombardia, come spiega l’Arpa, poi lunedì precipitazioni diffuse, per lo più deboli, ma con possibilità di rovesci a tratti. Le massime ...

Le previsioni Meteo per domani - domenica 8 aprile : Poca pioggia e molte nuvole, un po' su tutta Italia The post Le previsioni meteo per domani, domenica 8 aprile appeared first on Il Post.

Meteo - weekend soleggiato ma da domenica sera torna la pioggia : "Passati gli effetti della prima perturbazione di aprile ci aspetta una fase stabile e soleggiata almeno fino a domenica sera quando poi tornerà la pioggia a partire dalla Sardegna": a dirlo è il ...

Meteo - un weekend dal "profumo d'estate" : da domenica sera torna la pioggia : Sarà un weekend all'insegna del cielo azzurro e delle temperature miti. “Passati gli effetti della prima perturbazione di Aprile ci aspetta una fase stabile e soleggiata almeno fino a domenica sera quando poi tornerà...

Parigi-Roubaix 2018 : sarà corsa bagnata? Le previsioni Meteo per domenica : È iniziato il conto alla rovescia per una delle corse più affascinanti della stagione, la Parigi-Roubaix, la cui 116ma edizione si svolgerà domenica. I corridori dovranno affrontare un percorso durissimo di 257 km da Compiègne a Roubaix, con ben 28 tratti in pavé. Per questo motivo un fattore determinante nell’andamento della corsa saranno le condizioni climatiche, che potrebbero rendere ancora più dura la gara. Andiamo quindi a scoprire le ...

Meteo weekend. Torna l’alta pressione - sole prima del maltempo : domenica pioverà : L'anticiclone spinge verso il Belpaese, garantendo una fase Meteo più stabile. Un intervallo in pieno stampo primaverile (sole e 24° a Sud) tuttavia breve: un peggioramento è atteso dal tardo pomeriggio di domenica in Sardegna e nell’estremo Nordovest.Continua a leggere

Meteo : sole un po' ovunque ma da domenica nuovo peggioramento : Dopo l'instabilità che nella giornata di giovedì interesserà buona parte d'Italia , specie regioni centrali e Nordest, , a seguire è atteso il transito di un promontorio mobile di alta pressione, il ...

Meteo : in Lombardia bel tempo fino a domenica poi peggiora : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - Torna il bel tempo sulla Lombardia, dopo la pausa di pioggia post pasquale. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, il transito di una saccatura con aria fredda in quota verso l'Europa orientale determinerà, a partire dal mattino di domani e fino a parte d

Meteo Lombardia : bel tempo fino a domenica - poi peggiora : Torna il bel tempo sulla Lombardia, dopo la pausa di pioggia post pasquale. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, il transito di una saccatura con aria fredda in quota verso l’Europa orientale determinerà, a partire dal mattino di domani e fino a parte della giornata di domenica, tempo stabile e asciutto con un rialzo dei valori massimi di temperatura. Dalla serata di domenica e per la giornata di lunedì, le ...