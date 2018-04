Meghan non ha ancora chiesto al padre di accompagnarla all' altare Non tutta la

Meghan Markle e l'ex fidanzato chef : «Non la sopportava più - si sono lasciati per un piatto di pasta» : Il Regno Unito è già impazzito per Meghan Markle, eppure le ultime rivelazioni provenienti dal Canada restituiscono un'immagine non proprio positiva della futura moglie del principe...

Meghan Markle e l'ex fidanzato chef : «Non la sopportava più - si sono lasciati per colpa di un piatto di pasta» : Il Regno Unito è già impazzito per Meghan Markle, eppure le ultime rivelazioni provenienti dal Canada restituiscono un'immagine non proprio positiva della futura moglie del principe...

La rabbia della sorellastra di Meghan : «Al matrimonio invita sconosciuti e non la famiglia» : «Ambiziosa e arrampicatrice sociale». Così Samanta Grant, secondo i tabloid americani, avrebbe definito la sorellastra Meghan Markle, futura sposa del principe Harry. Un’etichetta poco nobile alla quale, nelle ultime ore, ha fatto seguito un lungo sfogo su Twitter della stessa Grant, infuriata per non aver ricevuto l’invito al Royal Wedding. «Non è una questione di vicinanza, visto che alle nozze ha invitato più di mille sconosciuti», ha scritto ...

Meghan Markle - la sorella polemizza sul matrimonio : “Non invita la famiglia - ma mille sconosciuti sì” : Un lungo sfogo su Twitter, per pretendere un invito al più prestigioso dei matrimoni dell’anno. [arc id=”618ca109-870a-446e-80e5-fc548aebd6c8″] È quello che ha visto protagonista la sorellastra di Meghan Markle che a tutti i costi vorrebbe la partecipazione al Royal Wedding del prossimo 19 maggio. Si chiama Samantha Grant ed sorella per parte di padre della futura sposa. Il DailyMail ha riportato i tweet infuocati della donna ...

Principe Harry e Meghan Markle - meno politici e più gente comune : ecco perché Obama non è invitato al matrimonio : Le partecipazioni per il Royal Wedding sono state spedite, ma la casella della posta di Barack e Michelle Obama – così come quelle tanti altri politici – resterà vuota. [arc id=”ab692033-e2ca-493c-8f72-389fedeaf00a”] Dopo mesi di speculazioni sulla lista degli invitati al matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle è arrivata una comunicazione ufficiale a proposito: “È stato deciso che non serve una lista ...

Nozze Harry-Meghan : Obama e Trump non ci saranno. Tutti gli invitati : Né Barack Obama né Donald Trump: a Kensington Palace è stato risolto così quello che rischiava di diventare un caso diplomatico, l’eventuale invito dell’ex Presidente degli Stati Uniti al matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Lo assicurano i tabloid britannici, dopo la diffusione dei nomi degli ospiti alle Nozze del prossim0 19 maggio. Harry e Obama sono molto vicini, era parso più che normale ipotizzare la sua ...

Royal wedding : il Principe Harry e Meghan non vogliono regali di nozze : A poco più di un mese dall'atteso Royal wedding, il Principe Harry e la bellissima Meghan ringraziano tutti per gli auguri e per le numerose manifestazioni d'affetto, ma fanno sapere di non volere regali di nozze: meglio fare beneficienza. A parlare per i futuri sposi e a rendere pubblico le loro volontà è, ancora una volta, l'account twitter di Kensington Palace. Piuttosto che "buttare" soldi in omaggi inutili (o quasi) meglio sostenere ...

