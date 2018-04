Max Verstappen come Marc Marquez | quando la follia falsa il Mondiale FIA e Dorna fanno

Max Verstappen - GP Cina 2018 : “Ho già chiesto scusa a Vettel - non volevo colpirlo. Il mio inizio di stagione? Uno schifo” : Max Verstappen è ancora nell’occhio del ciclone, anche dopo il GP di Cina. Dopo il contatto con Lewis Hamilton in Bahrein, oggi è stato Sebastian Vettel a farne le spese. “Avrei potuto aspettare di più, ma dirlo dopo è più facile. Sono arrivato in frenata e ho bloccato le gomme posteriori. Ma non volevo colpirlo, ho già chiesto scusa a Seb ma non posso cambiare la situazione“. Una manovra che si inserisce in un trittico di gare ...

Capolavoro Ricciardo - la Red Bull mette le ali a Shanghai : ma che vergogna Max Verstappen : Daniel Ricciardo vince il Gp della Cina, sfruttando al massimo la Safety-Car e compiendo sorpassi da vero campione. Raikkonen terzo dietro Bottas AFP/LaPresse Una gara dai due volti, un film dai mille ...

Max Verstappen - F1 GP Cina 2018 : “Non cambierò il mio stile di guida. Hamilton? Semplice dare la colpa al pilota più giovane” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa prima del GP di Cina. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Max Verstappen aveva l’acceleratore bloccato durante le qualifiche. Questo il motivo del suo incidente : “Quando sono andato sull’acceleratore ho sentito una spinta improvvisa e ho perso il controllo della monoposto. Ho avuto una spinta inattesa di 150 cavalli“. Così Max Verstappen aveva commentato a caldo il suo incidente nel corso del Q1 delle qualifiche del GP del Bahrein. Sembrava una giustificazione per mascherare un suo errore, ma in realtà l’olandese aveva ragione. È quanto si apprende sul sito Motorsport, che rivela ...

Incidente Verstappen Hamilton nel GP del Bahrain 2018 di Formula 1: Video. Max attacca Lewis e buca, Ricciardo si ritira. Incubo Red Bull: i due piloti out in una manciata di secondi

Max Verstappen è andato a sbattere contro il muro durante il Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull ha commesso un importante errore di guida che lo costringerà a partire in fondo allo schieramento nella gara di domani. Di seguito il VIDEO dell'incidente.

Max Verstappen si è reso protagonista di un curioso episodio durante le prove libere 1 del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale F1. La sua Red Bull ha infatti perso potenza nel corso delle prime tornate e lo ha lasciato a piedi all'ultima curva del giro. A quel punto il giovane fenomeno è sceso dalla monoposto e ha spinto la vettura a mano verso i box. Di seguito il VIDEO dell'episodio.

F1 - GP Australia 2018 : l’insidia Red Bull per Mercedes e Ferrari. La strategia potrebbe favorire Max Verstappen : Manca sempre meno alla partenza del primo GP del Mondiale 2018 di F1. All’Albert Park di Melbourne l’attesa per il via, programmato domani alle ore 7.10 (italiane), è crescente. Trattandosi del primo round, incertezza e curiosità accompagnano questa vigilia ricca di emozioni per gli addetti ai lavori, i piloti ed i team. Le qualifiche odierne sono state un assaggio mica da ridere: il record della pista di Lewis Hamilton (Mercedes) e ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...

F1 - Max Verstappen : “Questa Red Bull è migliore di quella dell’anno scorso. Risposte confortanti” : Terzo tempo quest’oggi, +0″253 più lento della Ferrari di Sebastian Vettel, Max Verstappen (Red Bull) è parso soddisfatto al termine di questa prima giornata della seconda tranche dei test collettivi di Barcellona (Spagna), avendo coperto 127 tornate ma avuto anche un problema tecnico nel pomeriggio. “E’ andato tutto bene, penso che la cosa più importante, ovviamente, fosse mettere insieme il maggior numero di giri ...