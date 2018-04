Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul governo

agi

(Di domenica 15 aprile 2018) La crisi siriana irrompe nel panorama politico nazionale: i partiti sentono l'urgenza delle prossime decisioni ma i veti restano incrollabili e le divisioni in politica estera creano nuovi solchi tra vecchi alleati e inedite convergente tra ex avversari. Per questo mentre segue in contatto con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l'evolversi della crisi internazionale, Sergio Mattarella non ritiene opportuno modificare il timing annunciato ieri perloche impedisce la nascita di un nuovo. Da giorni il Presidente della Repubblica era preoccupato per il crescendo di tensione fra Stati Uniti e Russia circa la responsabilità o meno di Assad sull'uso di armi chimiche, da giorni era informato (in base alla Costituzione ha il comando delle Forze armate) dal ministro della difesa e dal Presidente del Consiglio della linea che il...