Mattarella ricorda Taviani | cinema e cultura in lutto grave

Brigate rosse - trent’anni fa moriva il senatore demitiano Ruffilli. Mattarella a Forlì per ricordarlo : Suonarono alla porta travestiti da postini, entrarono nella sua casa a Forlì e lo uccisero in ginocchio con tre colpi alla nuca. Trent’anni fa moriva per mano delle Brigate rosse il senatore Roberto Ruffilli. Uomo della Dc e responsabile per il partito delle riforme istituzionali, venne definito dagli stessi terroristi il “cervello politico del progetto demitiano“. Per questo, per le Br era un obiettivo da eliminare. Lunedì ...