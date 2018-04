Mattarella non cambia linea | Nessuna accelerazione

CAOS SIRIA E GOVERNO/ Mattarella non lasci a Putin il nostro ministro degli Esteri : L'attacco di Usa, Francia e Regno Unito in SIRIA complica il quadro politico italiano, già in situazione di stallo nella formazione del GOVERNO. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:02:00 GMT)CONSULTAZIONI/ Mattarella, la SIRIA e i veti aprono la strada a Casellati, int. a L. GhelfiSCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. Cingolani

Crozza è Mattarella - che preso per sfinimento invoca l’inciucio : “Una volta per tutte - non ne posso più” : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza veste i panni del presidente Mattarella che, ormai esausto dalle consultazioni politiche, si sfoga con i suoi corazzieri fino ad invocare l’arrivo di un benedetto inciucio tra i partiti che ponga fine alla situazione di stallo in cui versa la politica italiana: “Io non ne posso più! Ma perché non fanno sto maledetto inciucio, una volta per tutte?” Live ...

Consultazioni - Mattarella : "Non c'è stato nessun progresso" : È un Sergio Mattarella severo, nello sguardo e nelle parole, quello che si presenta davanti ai giornalisti al termine della due giorni di Consultazioni del 12-13 aprile. Anche il secondo “giro” di incontri è andato sostanzialmente a vuoto ed a confermarlo è lo stesso Presidente della Repubblica:"Dall'andamento delle Consultazioni di questi giorni - evidenzia il capo dello stato - emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per ...

I vincenti non convincono Mattarella. Che si prende altro tempo e mette alle strette Di Maio e Salvini : Dal Quirinale arriva un'altra fumata nera. Sperava, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che una settimana bastasse a convincere le forse politiche a trovare una soluzione e far nascere ...

