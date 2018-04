Marius e la coniglietta | la corte norvegese si fa sexy

vanityfair

(Di domenica 15 aprile 2018) È tempo di un nuovo ribollire alladi Oslo e no, questa volta non c’entra la principessa Martha Louise, primogenita di re Harald V fresca di divorzio, il primo nella storia della corona. Alla ribalta sono gli ardori lombari, non ce ne voglia Franca Leosini del prestito, di, che se pure di cognome fa Borg Høibi e non Glücksburg a Palazzo ci è cresciuto. Ve lo ricorderete tutti, quel bimbetto biondo di 4 anni che il 25 agosto del 2001 fece capolino dal balcone accanto a mamma Mette-Marit, diventata da pochi minuti la moglie dell’erede al trono Haakon. Il bambino dello scandalo, quel meraviglioso «peccato di gioventù» così poco idoneo per una principessa, simbolo suo malgrado di una vita precedente a tratti anche sbagliata: i party, la droga, gli amori zoppi come quello con Morten, il padre di, un passato da spacciatore. Cresciuto ...