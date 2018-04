Marco Ferri a Domenica Live smentisce | nessun bacio con Lory Del Santo

Marco Ferri smentisce Lory Del Santo sul bacio a Domenica Live : Lory Del Santo e Marco Ferri si sono baciati? La verità a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live si è aperta con il gossip che vede protagonisti Lory Del Santo e Marco Ferri. La regista a Pomeriggio 5 aveva affermato che c’era stato un bacio insieme all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi la notte prima del famoso weekend a Cannes: ha detto la verità? Barbara d’Urso ha voluto oggi metterli a confronto per ...

“È lei la naufraga che ci ha provato con Marco Ferri”. Isola dei famosi - finalmente la verità sul caso “corna”. È Karina Cascella a svelare tutto in diretta a ‘Pomeriggio 5’ : Marco Ferri è finito al centro di un vero e proprio caso durante questa edizione dell’Isola dei famosi? Il motivo? Lo ricordate sicuramente, si parla di corna. Poi la polemica è degenerata, arrivando ad avanzare addirittura l’ipotesi di omosessualità. A mettere tutto in luce ora ci ha pensato Karina Cascella, la quale ha fatto sapere di avere scoperto l’identità della naufraga misteriosa che avrebbe corteggiato Marco Ferri ...

Isola dei famosi 2018 - Marco Ferri contro Bianca Atzei : Non merita la finale : Durante l'Isola dei famosi 2018 Marco Ferri non ha instaurato un buon rapporto né con Bianca Atzei né con Alessia Mancini. A Mattino5 però l'ex naufrago attacca la cantante di origini sarde affermando di non essere d'accordo con la sua presenza in finale. Per l'ex concorrente del reality di Canale5 la Atzei non merita quel posto perché sull'Isola non ha mai fatto niente, senza mettersi mai veramente in gioco. Ferri forse avrebbe ...