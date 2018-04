Mar Piccolo | il vero patrimonio di Taranto' | tavola rotonda organizzata da

Piccolo sMartphone - grande obiettivo grazie a questo “sobrio” adattatore : La compagnia cinese Cinematic International Company Limited ha prodotto un adattatore universale che permette di utilizzare quasi ogni obiettivo fotografico su qualunque smartphone: eccolo in video. L'articolo Piccolo smartphone, grande obiettivo grazie a questo “sobrio” adattatore proviene da TuttoAndroid.

“Cinque anni!”. Belen e Stefano festeggiano Santiago. Sembra ieri eppure già è passato così tanto tempo. Come lo ritroviamo il piccolo De Martino? Ma soprattutto : come è stato questo compleanno con mamma? I dettagli della “festicciola” : Sembra ieri eppure sono già passati cinque anni dalla nascita di Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il piccolo Santiago compie cinque anni, dunque. E mentre papà Stefano è impegnato ancora in Honduras con l’Isola dei Famosi, mamma Belen ha organizzato la festa per il bambino. Palloncini colorati, zucchero filato e pop corn è quello che appare in questi ultimi minuti tra le storie di Belen Rodriguez. Un ...

Frontale tra due auto. Muoiono Marito - moglie e il piccolo Salvatore - aveva 2 anni : FOGGIA - Tremendo schianto alla porte di Foggia: nel violento Frontale avvenuto questa mattina è purtroppo stata spazzata via un'intera famiglia di Ascoli Piceno. Padre, madre e figlio...

La Marijuana di J-Ax Maria Salvador in vendita - il rapper : 'Un piccolo passo verso la libertà' - video - : ... sono cinque i motivi per cui Ax ha scelto la Maria legale, tra cui un risollevamento dell'economia, cosa già avvenuta in molti altri Paesi del mondo. Il rapper ha fatto appello alla creazione di ...

La Marijuana di J-Ax Maria Salvador in vendita - il rapper : “Un piccolo passo verso la libertà” (video) : In vendita la marijuana di J-Ax dal nome Maria Salvador: attraverso i social, il rapper ha annunciato ai fan e ai followers una nuova iniziativa! Dal 14 aprile sarà possibile acquistare al seguente sito la marijuana di J-Ax, che ha mostrato la confezione del suo prodotto con un immagine postata su Instagram. Disponibile online e in alcuni rivenditori autorizzati, Maria Salvador è una varietà pregiata, che sprigiona un dolce aroma alla ...

Inter - il dato che Marca un piccolo abisso tra i nerazzurri e la Lazio : Il punto forte dell'Inter di Luciano è la difesa. Il dato relativo ai gol subiti sorride ai nerazzurri e la Gazzetta dello Sport spiega come questa solidità possa risultare decisiva per il raggiungimento della Champions. 'L'Inter vanta la terza miglior difesa della Serie A, ha preso un gol in più del Napoli e cinque in ...

Brasile - sponsorizzazione-record a soli 9 anni : il piccolo David batte NeyMar : In Brasile, quando si tratta di individuare giovanissimi talenti e puntare moltissimo su di loro, sono degli specialisti. Forse perché la materia prima, il talento, è particolarmente diffusa; forse ...

Maradona nonno : è nato il piccolo Diego Matias : ROMA - Diego Armando Maradona ha un altro erede. E' nato Diego Matias , primogenito di Diego junior e di sua moglie Nunzia. La notizia è arrivata all'ex Pibe de Oro direttamente dall'Italia: ' Vi ...

“È deciso”. Isola dei Famosi - il dolore di Stefano De Martino. In collegamento dall’Honduras - l’inviato del reality ha confessato a Silvia Toffanin di avere il cuore in pezzi per quella vicenda che vede protagonista il piccolo Santiago e che proprio non riesce ad accettare : Nella tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è nata una nuova stella, Stefano De Martino è il nuovo inviato in Honduras del reality e, se nelle prime puntate, non aveva convinto il pubblico, ormai si è sciolto ed è sempre più bravo. E infatti il pubblico ha cambiato idea sul suo conto. Stefano De Martino ci sa fare. Tra l’altro è un figo pazzesco e questo non ha nulla a che fare con la sua abilità nel guidare i naufraghi ma comunque non ...

Al Teatro Alighieri - dal 27 al 30 Marzo - "Nel nostro piccolo" con Ale & Franz... Gaber e Jannacci : Ma sempre e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore.' dicono ancora i due artisti. 'Nel 'nostro piccolo' - spiegano Ale e Franz - è un viaggio alla ricerca del nostro punto di ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 21 Marzo : il ritorno di Candela e del piccolo Carmelito : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 21 marzo: Candela torna a Puente Viejo insieme al piccolo Carmelo Jr. Donna Francisca e Julieta litigano ancora davanti ad Emilia.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:52:00 GMT)

“Grazie!”. Il grande gesto di Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi. Unite più che mai nella lotta contro il cancro del piccolo Giacomo Corradi : le foto delle showgirl incassano migliaia di like : “Mio figlio Giacomo non ha la leucemia, ha un altro tipo di tumore”, Con queste parole Elena Santarelli aveva svelato la natura del male del figlio, nato dall’amore con l’ex calciatore Bernardo Corradi. “La nostra battaglia continua e procede con la massima positività, Giacomo è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza è la nostra forza!” aveva scritto su Instagram, ...

IL PICCOLO BUDDHA/ Su La7 il film con Keanu Reeves e Bridget Fonda (oggi - 19 Marzo 2018) : Il PICCOLO BUDDHA, il film in onda su La7 oggi, lunedì 19 marzo 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Bridget Fonda, alla regia Bernardo Bertolucci. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:37:00 GMT)

Il re muore - lo spettacolo al Teatro Piccolo di Pietralata dal 16 al 18 Marzo : Nell'indovinare la strada ognuno svela sé stesso e il gruppo rivela il proprio destino: proseguire! Con o senza il re, o un nuovo re, il mondo vuole vivere; ma come sostituire il vecchio? La vicenda ...