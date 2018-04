Manchester United-Wba 0-0 in diretta | risultato LIVE De Gea salva tutto

Guardiola : 'Il VAR aiuta gli arbitri. Manchester United e Chelsea hanno votato no' : Diverso il pensiero della Fifa che si avvalerà dei due ufficiali di gara in più nella prossima Coppa del Mondo in Russia. Oltremanica comunque il VAR ha avuto modo di essere sperimentato in questa ...

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Manchester United - progetto per ingrandire Old Trafford : ma non si giocherà altrove : Da ben 108 anni è la casa del Manchester United, l'Old Trafford è certamente tra gli stadi più gloriosi e affascinanti di tutto il mondo. La società inglese punta ora a ingrandirlo ulteriormente, ...

Juve e Inter - Martial rifiuta il rinnovo col Manchester United : Secondo la radio francese RMC Sport , Anthony Martial ha rifiutato il rinnovo del contratto offertogli dal Manchester United. L'attaccante francese, 22 anni ex Monaco, piace a Juventus, Inter, Paris Saint-Germain, Tottenham e ...

Manchester United - nello spogliatoio delle giovanili c'è una foto di Messi per educare i ragazzi : Manchester è la città che ha visto diventare grande Cristiano Ronaldo, eppure nelle giovanili dello United non c'è una foto di CR7 ma quella del suo eterno rivale Messi. Proprio così, in uno degli ...

Inter - possibile super scambio con Manchester United Video : In casa #Inter non si fanno drammi per la sconfitta contro il Torino. La squadra ha ancora una volta dato segnali confortanti e il mancato raggiungimento di un risultato positivo è frutto della casualita'. Non si tratta di un alibi o di una giustificazione, perché nella testa di Luciano Spalletti a partire dall'inizio del lavoro settimanale ci sara' un lavoro psicologico attraverso il quale si provera' a spingere la squadra ad essere più ...

Mourinho ha caricato così il Manchester United : 'Non siamo dei clown...' : ROMA - ' Non siete i clown alla festa scudetto del City di Guardiola '. Poche parole e Josè Mourinho ha ribaltato il derby di Manchester. A rivelare il 'discorso' motivazionale del tecnico portoghese, ...

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla festa del City?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho? Non ha dovuto dire ...

Show di Pogba - il Manchester United vince in rimonta l''altro derby' : Roma - Il Manchester United rinvia la festa del City. La squadra di Mourinho rimonta da 0-2 a 3-2 nel derby dell'Etihad Stadium negando la certezza aritmetica del titolo a quella di Guardiola, che in ...

Manchester United - Pogba rovina la festa City : 'Per i nostri tifosi perdere sarebbe stato come morire' : Vederli festeggiare proprio davanti ai loro occhi sarebbe stato decisamente troppo: avrà pensato questo Paul Pogba nell'intervallo dell'Etihad Stadium, mentre i tifosi del Manchester City già ...

Video/ Manchester City Manchester United (2-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Manchester City Manchester United (2-3): highlights e gol della partita, il derby vinto in rimonta da José Mourinho su Pep Guardiola (Premier League) che non festeggia il titolo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Premier League - il derby di Manchester va allo United : City sconfitto in rimonta 3-2 : derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate di anticipo, ma Pogba ...

Manchester City-United - Balotelli sbotta sui social! : Manchester City-United, Balotelli sbotta sui social! “Come si fa a non dare questo rigore? No seriamente, cosa diavolo sta accadendo? Congratulazioni a Pogba per i due goal e allo United per non essersi mai arreso ma questo è rigore!”. E’ questo il messaggio di Balotelli sul derby di Manchester, successo in trasferta per Mourinho dopo una rimonta incredibile ma gli uomini di Guardiola recriminano per un rigore non ...

Manchester City-Manchester United 2-3. Doppietta di Pogba - Mou rovina la festa a Guardiola. Gol e highights : Tutto lo stadio onora e applaude Ray Wilkins negli attimi che precedono il calcio d'inizio di un match trasmesso in 189 paesi del mondo. Momenti di unione che durano poco, perché dal 1' al 90' sarà ...