Maltempo | Sol&Agrifood | “Rifinanziare il piano olivicolo”

meteoweb.eu

: I coraggiosi utenti Nati per Leggere (6-24 mesi) oggi hanno sfidato il maltempo e sono stati con noi in biblioteca… - bibliotecarezzo : I coraggiosi utenti Nati per Leggere (6-24 mesi) oggi hanno sfidato il maltempo e sono stati con noi in biblioteca… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Parte dall’edizione 2018 di Sol&Agrifood la richiesta di rifinanziare al piu’ presto ilolivicolo nazionale dopo il gelo dello scorso febbraio. A richiederlo in una nota e’ il presidente dell’Unaprol David Granieri che ufficializza danni per il settore di oltre 120 milioni di euro dopo ildei mesi scorsi. In particolare il presidente del consorzio dei produttori olivicoli, in occasione della giornata inaugurale del salone internazionale dell’olio extravergine e dell’agroalimentare in programma da oggi fino al 18 aprile in contemporanea con il Vinitaly nello spazio espositivo di Veronafiere, aggiunge commentando la kermesse – che il Sol “e’ una vetrina importante per l’olio italiano, un’occasione per avvicinare i consumatori a quello che e’ un vero e proprio alimento, le cui proprieta’ ...