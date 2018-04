Maltempo | dalle serre al grano | milioni di danni nei campi

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018)spazzate via dal forte vento aldistrutto dalla grandine, fino alle frane, ammontano adi euro icausati neidall’ultima ondata diche ha colpito a macchia di leopardo la Penisola, mentre la pioggia continua a impedire le semine mettendo a rischio le colture estive. Ad affermarlo è la Coldiretti sulla base di un monitoraggio sul territorio degli effetti delle precipitazioni che stanno colpendo le campagne da Nord a Sud. In Sicilia le raffiche di vento hanno distrutto molteper la produzione di ortaggi – spiega Coldiretti – nell’area del ragusano e a Gela. Ma la situazione è grave anche in Lombardia a causa delle frane che hanno colpito la Valchiavenna, ma anche della grandine che si è abbattuta sul Pavese danneggiando almeno il 20% delle coltivazioni di orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto secondo la prima stima ...