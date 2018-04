Malaga-Real Madrid 0-1 in diretta | risultato LIVE Iniziata la ripresa

Malaga -Real Madrid 0-1 in diretta : risultato LIVE. Gol dell'ex di Isco : Malaga-Real Madrid 0-1 LIVE 29' Isco FORMAZIONI UFFICIALI Malaga , 4-2-3-1, : Roberto; Rosales, M. Torres, I. Miquel, F. Ricca; Iturra, Lacen; Chory, Adrián, D. Rolan; Ideye Real Madrid , 4-3-3, : ...

Probabili formazioni Malaga – Real Madrid - 32^ Giornata Liga 15-4-18 : Dopo una settimana particolare, torna in campo il Real Madrid, che sarà di scena alla Rosaleda contro il Malaga. I blancos vengono dal pareggio nel derby contro l’Atletico, che l’ha fatto scendere addirittura al quarto posto (dietro al Valencia), e dall’incredibile partita di mercoledì contro la Juve in Champions, dove ha subito una lezione di calcio, ma che è riuscito lo stesso ad approdare in semifinale grazie al ...