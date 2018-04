Maggiore fantasia nel design auto confronto fotografico

laragnatelanews

(Di domenica 15 aprile 2018) Le vetture moderne hanno avuto una costante evoluzione in fatto di aerodinamica, di. Sono diventate più razionali. Hanno perso elementi, che seppure ne determinavano uno stile, talvolta le facevano risultare “eccessive”, con fronzoli inutili. Erano però molto personali e riconoscibili. Oggi c’è una ricerca che rispecchia il nostro tempo, spazio alla razionalità e a quegli elementi necessari per la sicurezza, infotainment, ecologia, e bassi consumi. Le linee e gli elementi costruttivi devono rispondere a necessità fatte di leggerezza, e un buon compromesso interno, per confort e supporti alla guida e alla sicurezza attiva. Si è perso qualcosa però in Stile. C’è una certa ridondanza di elementi comuni in un po’ troppi modelli. Elementi che si ripetono, Montanti, giroporte, grafiche, tagli, perfino i fari molto simili e lunotto lievemente più ...