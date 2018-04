Madre e figlia travolte da auto : muore bimba di 3 anni : Pistoia, 15 apr. - , AdnKronos, - Una bambina di tre anni e mezzo è morta per le ferite riportate in un investimento nel quale è rimasta gravemente ferita la Madre 42enne di Montecatini Terme , ...

Furia pitbull : azzannate Madre e figlia : Un pitbull sfuggito al padrone ha prima azzannato madre e figlia , poi ha aggredito anche due ragazzi di 15 e 19 anni corsi in aiuto delle due donne. E' accaduto alle 15 di domenica a Lambrinia, ...

Finiscono con il Suv in mare : Madre e figlia rischiano la vita : In tre hanno rischiato la vita sulla spiaggia di Pinetamare a Castel Volturno. Padre, madre e figlia sono finiti in acqua con un Suv mentre stavano procedendo sulla sabbia con la vettura. Tutta da...

Sugo di carne 'mortale' : figlia vegana minaccia con un coltello la Madre Video : Non sempre dire vegano e animalista è sinonimo di pacifista. Di certo non lo è in questa storia. Una madre modenese ha rischiato la vita per aver preparare un piatto tipico della cucina emiliana quale è il #ragù di carne. La figlia #vegana non solo è andata su tutte le furie [Video] ma, armata di un appuntito coltello, ha minacciato la genitrice con parole non proprio ispirate a una rasserenante ideologia della non violenza: Se non la smetti di ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la Madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Virginia Mellino nel team Renga dedica l’esibizione a The Voice alla Madre : “Fiera di essere sua figlia” (video) : Virginia Mellino nel team Renga dopo le Blind Audition di The Voice Of Italy: durante la puntata andata in onda giovedì 5 aprile, la cantante si è aggiudicata un posto all'interno del talent show di Rai Due. Virginia Mellino ha 18 anni e studia all'ultimo anno di Liceo Linguistico, da sempre appassionata di musica e di canto. Tra i suoi miti, vi sono Vasco, Mina e Celentano. La giovane cantante a The Voice racconta che la sua vita è cambiata ...