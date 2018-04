Madonna di Pompei ' fa muovere' il rosario | miracolo o ambo secco?

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) Una coroncina delche cade dalla mano, se si tratta della mano dellae se quellaè una statua che sovrasta la Basilica di, può assumere un significato decisamente meno banale di ciò che la circostanza suggerisce. Ciascuno, mosso dalla propria sensibilità, ci vede un po’ ciò che vuole: alcuni trovano che debba essere interpretato come un segno mistico, cogliendovi la necessità di formulare ferventi preghiere perché si plachino le rappresaglie dovute per esempio alla crisi in Siria; altri, dimostrando un'inclinazione ben più venale, vi scorgono un simbolo dal significato meno profondo e più profano, una situazione a cui associare immediatamente dei numeri da giocare al Lotto. Uno ‘spettacolare’ invito alla preghiera Misticismo o meno, l’evento ha attirato una folla di fedeli, che si sono precipitati ad osservare il suggestivo fenomeno, riconducendolo ad un ...