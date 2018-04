m5s lega sondaggi

Veneziale : governo m5s-Lega - un inciucio : Regionali/ La videointervista al candidato presidente del centrosinistra ISERNIA. Carlo Veneziale dice no all'inciucio. A un accordo, possibile, tra Movimento Cinque Stelle e centrodestra a livello ...

Sondaggi - m5s e Lega impennano dopo il voto : boom fiducia personale per Salvini e Di Maio. Il Pd in caduta libera : è al 16% : Il trionfo elettorale non ha fatto bene solo ai partiti vincenti, M5s e Lega, ma anche ai loro leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ritenuti sempre più affidabili dall’elettorato. A confermarlo – sul lungo periodo dal 4 marzo a oggi – è il Sondaggio dell’istituto Ixè. E questo succede mentre i partiti tradizionali, nello stesso mese successivo alle elezioni, continuano a perdere consensi fino a cifre per certi versi ...

I sondaggi premiano Lega e m5s - centrodestra resta primo : Di Maio guadagna invece 7 punti , 36%, , mentre Matteo Renzi rischia di sparire anche nella percezione della politica che hanno i cittadini. L'ex premier ed ex segretario della Lega, infatti, ha ...

Governo - ancora scaramucce m5s-FI : Di Maio parla solo con Lega e Pd : In attesa di capire quale Governo prenderà in mano l'Italia, a più di un mese dalle elezioni, continuano le scaramucce tra Movimento 5 stelle e Forza Italia, le due compagini che vorrebbero escludersi a vicenda nella composizione...

DI MAIO E SALVINI AL VINITALY/ Governo : m5s “Centrodestra unito dannoso - proposta a Pd”. Scontro Lega-grillini : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:06:00 GMT)

Martina : patto Vinitaly Lega-m5s? Astemi : 13.50 "Che la politica scopra il Vinitaly è un bel segno ma vi dico una cosa: sia Di Maio che Salvini sono Astemi". Così il segretario reggente Pd, Martina, scherza al Vinitaly sull'ipotesi di un incontro tra i vertici di Lega e M5S. "Benissimo Gentiloni sulla Siria-dicefondamentale che la conferenza internazionale convocata per il 24 e 25 aprile a Bruxelles dia un forte messaggio diplomatico: serve più diplomazia e più politica".Ed elogia il ...

PD non cambia linea : “m5s e Lega dicano se sono in grado di fare qualcosa” : Il segretario Martina resta in attesa, Fassino avverte: "Se leghisti e grillini non sono in grado di mettersi d’accordo, ne prendano atto e si apra uno scenario nuovo".Continua a leggere

m5s - Di Maio e il piano per il governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Sondaggio Ixé per HuffPost - lo stallo politico rafforza i vincitori : m5s e Lega volano : A poco più di un mese dal voto, il 'grande stallo' sembra in realtà irretire gli sconfitti e rafforzare i vincitori: il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%.Non solo: la fiducia in Salvini sale al 39% (+14), quella in Di Maio al 36%(+7) mentre Berlusconi rimane stabile al 23% (-1) e Renzi scende al 18% (-5).I terribili 'sovranisti e ...

Sondaggi politici : vola la Lega - stop per il m5s - Berlusconi al 10% : La crisi di governo cambia le intenzioni di voto per gli italiani e "regala" un clamoroso aumento di consensi al leader leghista. Frena il MoVimento 5 Stelle, timida ripresa del Partito Democratico.Continua a leggere