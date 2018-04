Lutto nel cinema Addio all’ultimo maestro Con il suo genio ha scritto pagine eterne

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mancherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

Lutto nel mondo del cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

Lutto nel cinema - addio al regista Milos Forman : Diresse 'Qualcuno volo' sul nido del cuculo' e 'Amadeus' che gli valsero Oscar e Golden Globe. Aveva 86 anni - Lutto nel mondo del cinema per la morte di Milos Forman. Il regista di origine ceca da tempo trapiantato negli Stati Uniti, vincitore di due Oscar per i film 'Amadeus' e 'Qualcuno volò sul nido del cuculo', è ...

“Siamo scioccati”. Tragico Lutto nel cinema. L’attore - tra i più amati - è morto a soli 36 anni. Tutti stravolti dalla notizia : lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 36 anni spezzando il cuore di Tutti. La notizia del decesso è stata confermata dall’agente delL’attore che ha fatto sapere: “Siamo profondamente amareggiati per la morte di Alex, un uomo stupendo nonché attore talentuoso. I nostri pensieri più affettuosi vanno alla sua famiglia. A Tutti voi chiediamo di rispettare la privacy di un momento tanto doloroso”. Alex Beckett ci ha lasciati, aveva 36 ...

“Addio - grande”. Lutto nella tv italiana. Personaggio unico - istrionico e sempre col sorriso sulle labbra. Un altro pezzo di televisione che ci lascia per sempre : La televisione italiana perde un altro dei suoi fondatori. Simpatico, istrionico, sempre con il sorriso sulla labbra aveva contribuito ad alcuni programmi poi diventati cult. A diffondere la notizia della sua scomparsa sono stati i famigliari. La sua scomparsa ha sollevato un’ondata di emozione e un cordoglio unanime. A 86 anni, si chiude quindi la storia di uno dei più brillanti volti della nostra tv. Sì perché Giuliano Cenci fu regista, ...

Lutto nel mondo del pallone : se ne va l'ultimo pezzo del Grande Torino : 'È un periodo infelice per il mondo del calcio, e in particolare per quello granata il ricordo del Torino Poco più di una settimana fa la morte di Emiliano mondonico, e oggi quella di un altro Grande ...

Lutto nel mondo granata - è morto l'ultimo sopravvissuto del Grande Torino : addio a Sauro Tomà : Sauro Tomà è morto, si è spento all'età di 92 anni a causa di problemi di salute l'ultimo sopravvissuto del Grande Torino Sauro Tomà è morto all'età di 92 anni. l'ultimo sopravvissuto del Grande ...

“Aveva appena 23 anni”. Lutto atroce nel mondo dello sport. “Aiutatelo - è lì - a terra” - ma per lui non c’è stato nulla da fare : appena diramate le cause del decesso : In quei primi secondi non è sembrato nulla di grave, un semplice incidente, come se ne vedono frequentemente durante le gare ciclistiche, ma per lui non c’è stato nulla da fare e il colpo a terra non ha influito minimamente sulle cause della morte. Michael Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, è deceduto domenica sera a Lille, dove si trovava ricoverato dal primo pomeriggio per l’arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix, una delle ...

Lutto nel giornalismo - morto Ignazio Scardina : Lutto nel giornalismo, morto Ignazio Scardina Il mondo del giornalismo sportivo piange Ignazio Scardina, volto noto di 90esimo minuto e della Domenica Sportiva. Dopo aver lottato a lungo con una grave malattia, si è spento nella notte. A darne l’annuncio la moglie e i figli con un post sul suo profilo Facebook: “Per tutti gli […]

Rai - Lutto nel giornalismo sportivo : morto Ignazio Scardina - volto di 90esimo minuto : lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morto a 70 anni Ignazio Scardina , voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva . A darne notizia la famiglia su Facebook: 'Per tutti gli amici di Ignazio.

Lutto nel mondo del giornalismo : è morto Ignazio Scardina : Il mondo del giornalismo sportivo piange Ignazio Scardina. A dare l'annuncio della morte, su Facebook , la famiglia con un messaggio accompagnato dall'immagine di una candela accesa: 'Per tutti gli amici ...

Lutto nel giornalismo sportivo : è morto Ignazio Scardina : Il mondo del giornalismo sportivo piange Ignazio Scardina. A dare l'annuncio della morte, su Facebook, la famiglia con un messaggio accompagnato dall'immagine di una candela accesa: "Per tutti gli amici ...

“Addio! Con te se ne va un pezzo di storia della tv”. Lutto nella televisione italiana - un’altra figura celebre lascia un grande vuoto : “Ciao Giorgio, ci mancherà il tuo modo di raccontare il calcio”, questo uno dei tanti commenti che ricordano un personaggio che ha allietato tante domeniche di sport. Un altro Lutto, un altro giornalista della storica trasmissione di calcio Rai 90′ Minuto che se ne va. È morto a Genova il giornalista sportivo Giorgio Bubba. Nato alla Spezia 82 anni fa, inviato della Rai, è stato uno dei giornalisti sportivi che con Vasino e Liguori, ...

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo : muore storico volto di 90° Minuto : Giorgio Bubba , celebre cronista sportivo e volto storico di 90° Minuto , si è spento oggi a Genova. Bubba, nato a La Spezia , il 23 luglio 1936, aveva quasi 82 anni. Giorgio Bubba, una vita per il ...