L’ultimo episodio di The Walking Dead 8 in streaming e tv | programmazione italiana e Usa

(Di domenica 15 aprile 2018) Come guardare il finale di The8? Questo è quello che si chiedono in queste ore i fan ad un passo dall'ultimodella stagione. Il cerchio si stringe e proprio oggi, domenica 15 aprile, l'andrà in onda negli Usa mentre in Italia l'appuntamento è per domani, 16 aprile, sempre nel prime time di Fox di Sky.Dopo le parole di Scott Gimple riguardo a questo finale, destinato a chiudere un ciclo lungo otto anni, sembra proprio che qualcuno dei superstiti potrebbe andare incontro alla morte, ma chi? Toccherà forse a Morgan, che adesso farà da ponte per il crossover tra Thee Fear The, o magari ad uno dei traditori (Eugene o Dwight)? I colpi di scena non mancheranno così come le possibili spiegazioni ai misteri di questa stagione dall'elicottero alla foto di Rick solo e ferito, cosa ci aspetta?L'appuntamento con "Ira", questo il ...