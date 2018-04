Lula e gli appartamenti di lusso | senza santi in paradiso o in tribunale non c’è scampo

Gli sms choc del vecchio celLulare di Russell Crowe. Vincono all’asta un’auto del “Gladiatore” - ma quando leggono i messaggi del telefono in macchina rimangono senza parole : “Ma è un mostro!” - ironizza qualcuno. Giudicate voi : quando pensiamo a Russell Crowe la prima cosa che in genere ci viene in mente a Massimo Decimo Meridio, quello di “Al mio ordine Scatenate l’inferno”, insomma al protagonista del mitico “Gladiatore”, film del 2000 diretto magistralmente da Ridley Scott. Eppure dopo l’incredibile successo del film ambientato nell’antica Roma, l’attore, incredibilmente doppiato da Luca Ward, ha passato un periodo non semplice. Dopo una felice parentesi per ...

The Walking Dead 8 - Simon e Jesus : "Gli zombi oggi siamo noi - sempre con gli occhi sul celLulare" : quando giri sei concentrato sul tuo ruolo e non ti rendi conto di quello che c'è fuori e che verrà dopo: che venti milioni di persone vedranno il tuo lavoro, che in ogni parte del mondo le persone ti ...

Lula in carcere - l’ex presidente del Brasile si è consegnato. Fuochi d’artificio degli avversari politici : Prima notte in carcere per Luiz Inacio Lula da Silva, primo ex-presidente del Brasile in carcere per un crimine comune. Lula dovrà scontare una condanna a 12 anni di carcere. Sebbene i presidenti brasiliani della storia recente siano regolarmente finiti nei guai – imputati, fatti crollare da un colpo di stato e persino da un solo suicidio – Lula è stato il primo a essere condannato per corruzione e incarcerato. La sua nuova casa è ...

Brasile - Lula davanti a migliaia di sostenitori 'Non ho paura di loro - andrò in carcere' : ... l'ex presidente del Brasile lo annuncia davanti a migliaia di suoi sostenitori con un'arringa che dà la misura di quella che molti considerano una sua vittoria politica . 'Io non mi nascondo, non ho ...

Brasile - Lula si consegnerà alla polizia dopo la messa in suffragio della moglie : Ha vinto lui. Si è aggiudicato la prima partita. Quella più importante, fatta di orgoglio e di ostinazione. Non è solo una questione di immagine. È strategia politica. Luiz Inácio Lula da Silva resta in campo e gioca le sue pedine. Si arrenderà ai magistrati quando e dove decide lui. · Smacco a Moro L'ex presidente del Brasile non rispetta il limite ...

