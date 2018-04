Luigi Di Maio | rivolta nel M5s per la sua presa di posizione sulla Siria | ' Roba da

Matteo Renzi - Augusto Minzolini : la frase sull'infarto di Luigi Di Maio. Se Roberto Fico avesse l'incarico... : A fare il punto sull'intricata situazione politica ci pensa Augusto Minzolini . Lo fa su Il Giornale sotto allo pseudonimo Yoda. Si parla della formazione del prossimo governo. E Minzo spiega le carte che Sergio Mattarella potrebbe giocarsi, ...

Matteo Salvini - il retroscena : Luigi Di Maio rifiuta l'incontro. E con Silvio Berlusconi... : L' accordo con il Movimento 5 stelle sembra sempre più lontano . Matteo Salvini ha ormai seri dubbi che una intesa possa essere trovata dopo che gli uomini di Luigi Di Maio hanno declinato l'invito ...

Stupore e irritazione nel quartier generale di Luigi Di Maio per le parole di Alessandro Di Battista : Se la situazione direzione governo non si fosse già abbastanza incartata ieri, ecco che nel tardo pomeriggio si materializza Alessando Di Battista. A Perugia, al Festival del giornalismo. E tira una bordata pazzesca. "Matteo Salvini sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca". E ancora: "Spero che abbia il coraggio di staccarsi. Ma forse non può farlo. Forse ci sono cose che non sappiamo. SI parla di ...

Veto su Berlusconi - rivolta dei grillini contro Luigi Di Maio : 'Hai fallito' : 'Spartizioni di poltrone', 'protagonismo', 'troppe telefonate con Matteo Salvini '. Insomma siamo al 'fallimento della linea di Luigi Di Maio '. Il Movimento 5 stelle è spaccato sul suo candidato ...

Alessandra Mussolini disintegra Luigi Di Maio : 'Occhio - che ti arriva la iella. Ti ricordi Gianfranco Fini?' : Una scatenata Alessandra Mussolini è intervenuta ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi ...

Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale : 'No a governissimo - non resta che voto' : 'Non capisco'. 'Non capiamo'. Luigi Di Maio, nel corso della sua dichiarazione al termine del secondo incontro di consultazioni col presidente Mattarella, ha usato questa frase una mezza dozzina di ...

Silvio Berlusconi - l'attacco feroce a Luigi Di Maio : 'Non ha nemmeno l'abc della democrazia' : E' stata una vera e propria frustata al Movimento 5 Stelle , quella tirata dalla delegazione del centrodestra dopo le consultazioni al Colle da Mattarella. Prima Matteo Salvini ha ribadito che il ...

Luigi Di Maio al Quirinale ribadirà la linea su Siria e politica estera - facendosi garante della linea atlantica in caso di alleanza con la Lega : Il Movimento 5 stelle salirà questo pomeriggio al Colle per ribadire a Sergio Mattarella che il governo di Luigi Di Maio terrà saldamente ancorata l'Italia al quadro delle alleanze storiche. Dentro la Nato, dunque, come già ribadito in campagna elettorale (e in ultimo ieri) dal capo politico. Impegnata a lavorare in un quadro di concertazione internazionale che abbia come bussole le potenze alle quali il nostro paese dal ...

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio nello stesso governo - l'equazione di Renato Brunetta : i nomi dei ministri : ... 'Va bene anche Di Maio premier - spiega l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera - ma con Berlusconi agli Esteri , Salvini all' Interno , io all' Economia e Giorgetti allo Sviluppo economico. Il ...

Luigi Di Maio e l’alleanza tra cromosomi : Siamo dunque giunti quasi al punto. Chiunque voglia, fatta eccezione per Silvio Berlusconi, potrà raggiungere lo studio del professor Giacinto Della Cananea e offrire un tema che verrà sottoposto a verifica per la compatibilità politica. Escluso il Male Assoluto, ma inclusi Galliani, Ghedini e la Renzulli (forse anche Emilio Fede), esclusi gli Schutzen tirolesi ma non i renziani e nemmeno Maria Elena Boschi, chiunque voglia potrà procedere al ...

Silvio Berlusconi - la telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio : Cav furibondo : Silvio Berlusconi è furibondo. Quella telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio sulla nomina del leghista Nicola Molteni alla presidenza della commissione speciale della Camera , lo ha innervosito ...

Def - accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : il leghista Nicola Molteni presidente di commissione : Nuovo accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : il leghista Nicola Molteni con ogni probabilità sarà il presidente della commissione speciale della Camera che si occuperà dell'approvazione dei ...

Matteo Salvini - fucilata a Luigi Di Maio : 'Se non ragiona facciamo il governo da soli' : E lo dimostrano le parole di Matteo Salvini , che a Terni per presentare il candidato sindaco ha parlato di politica nazionale e del prossimo ipotetico governo: 'L'extrema ratio è che ci facciamo ...