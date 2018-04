Lucifer 3×20 | Quando il Diavolo è un Angelo VIDEO

ilnotiziangolo

(Di domenica 15 aprile 2018)3×20 trama e promo – Il nuovo episodio con Tom Ellis andrà in onda lunedì, 16 aprile 2018, sulla Fox americana. “The Angel of San Bernardino” promette di mettere in crisi il nostro protagonista a causa di una rivelazione inaspettata. La trama di3×20 ci annuncia inoltre una svolta nel rapporto fra Chloe e Pierce, forse diversa da quella che vorrebbero i fan. Sappiamo però che cambierà tutto nella puntata 3×21, o quasi. Di seguito le anticipazioni e il promo. La trama di3×20 e lo shock per ilIl nuovo caso vedrà i due protagonisti impegnati in un nuovo omicidio. Per il Signore degli Inferi tuttavia sarà sconvolgente scoprire un particolare da una testimone, che afferma di essere stata salvata da unalato. Questo non potrà che provocare una forte paranoia nel: il sospetto di aver compiuto azioni ...