Luciano Canfora a Huffpost | Salvini-Di Maio alleanza mostruosa

(Di domenica 15 aprile 2018) C'è l'oggi anche in ciò che è successo ieri: "Il Movimento cinque stelle è figlio legittimo di Giorgio Napolitano, il quale, imponendo il governo Monti, e costringendo il Partito democratico di Bersani ad allearsi con Forza Italia, ha creato le premesse per un moto protestatario".aveva sedici anni quando suo padre, insegnante di storia e filosofia, gli mise in mano il libro di Albert Mathiez, La rivoluzione francese: "Venticinque anni di storia in cui sono contenuti, in nuce, i due secoli successivi, inclusi gli anni nei quali ci troviamo".Storico del mondo antico e filologo,è uno degli autori italiani più letti e tradotti nel mondo. Scorrendo l'elenco delle sue opere si trovano saggi sui filosofi antichi e libri su pensatori di qualche decennio fa. C'è Platone e c'è Gramsci, Tucidide e Giovanni Gentile, ...