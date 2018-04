Luciana Littizzetto critica la Isoardi che stira | e parte l' hashtag #CheStiroCheFa

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Luciana Littizzetto lancia l'hashtag #chestirochefa (15 Aprile 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 15 Aprile, alle 20.35 su Raiuno: Ospiti di Fabio Fazio sono Terence Hill, Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Alvaro Soler.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:37:00 GMT)

Che Tempo Che Fa - diretta : Luciana Littizzetto : Che Tempo Che Fa | 15 aprile 2018 | Anticipazioni

Laura Boldrini - Luciana Littizzetto e Roberto Saviano : pagliacciata su Instagram. Le foto sui social : L'ultimo capitolo su cui si scontra l'opinione pubblica è l'utilizzo di armi chimiche da parte di Bashar al-Assad sui civili siriani . Alcune figure dello spettacolo e della politica italiana si sono schierate contro la barbarie dei gas in Siria pubblicando sui social una foto che copre il naso e la bocca . Tra coloro che hanno emulato il gesto di Muhammad Najem, ragazzo ...

Luciana Littizzetto - lo schifo in diretta da Fazio su Silvio Berlusconi : 'Soltanto se la f***' : Per qualcuno la volgarità è imperdonabile solo se banale. Ma Luciana Littizzetto evidentemente non lo sa e a Che tempo che fa , nel 'salottino' di Fabio Fazio su Raiuno, si lascia andare alle sue gag ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : la gravidanza della Ferragni per Luciana Littizzetto (25 Marzo 2018) : Che tempo che fa, le anticipazioni di domenica 25 Marzo: insieme a Fabio Fazio anche Roberto Saviano, Maneskin ed Enrico Brignano, Suor Cristina, Vincenzo Salemme e altri Ospiti.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:32:00 GMT)

Che Tempo che Fa - diretta 25 marzo 2018 | Luciana Littizzetto : Che Tempo che Fa, diretta 25 marzo 2018 | Anticipazioni Che Tempo Che Fa per la domenica delle Palme, 25 marzo 2018, ritrova Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback su Rai 1 dalle 20.30. Come sempre il programma si articola in due parti, con le interviste all'inizio e il Tavolo in seconda (eterna) serata.

Milly Carlucci/ Frecciatina a Luciana Littizzetto : Grasso - “Fredda e distaccata!” (Ballando con le stelle 13) : Milly Carlucci, Frecciatina a Luciana Littizzetto ma il critico televisivo Aldo Grasso, accusa la conduttrice di Ballando con Le stelle di essere una fredda e distaccata macchina da guerra.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:08:00 GMT)

Ballando - Milly Carlucci punge Luciana Littizzetto : "È come la primavera..." : Il duro botta e risposta a Ballando con le Stelle tra Ivan Zazzaroni e Giovanni Ciacci continua a far discutere e, dopo lo sfogo dell'esperto di tendenze, anche Milly Carlucci ha detto la sua. In una ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta - Luciana Littizzetto in collegamento : "Mia madre sta male" (18 Marzo 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni di domenica 18 Marzo: ecco tutti gli Ospiti di Fabio Fazio, da Laura Pausini a Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese, Enzo Iacchetti ed Edoardo Leo...(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:19:00 GMT)

C’è posta per te – Nona puntata del 17 marzo 2018 – Ospite Luciana Littizzetto. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Visto il grande […] L'articolo C’è posta per te – Nona puntata del 17 marzo 2018 – Ospite Luciana Littizzetto. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

“Tonon - tu sei nato anziano” : lo show di Luciana Littizzetto a “C’è posta per te” : Acuta, spigliata e soprattutto esilarante: Luciana Littizzetto in grande forma durante la puntata di C’è posta per Te andata in onda nella serata di sabato 17 marzo su Canale 5.

Luciana Littizzetto prende in giro C’è posta per te e la De Filippi : C’è posta per te: Luciana Littizzetto ironizza su Maria De Filippi La nona puntata di C’è posta per te si è aperta con l’irruzione in studio di Luciana Littizzetto. Il volto di Che tempo che fa ha preso in giro alcuni aspetti della trasmissione (Saki, le lacrime del pubblico e la parola ‘aspettate’ che compare ad ogni puntata) e il modo in cui Maria De Filippi si è vestita: “Sembri uno spacciatore di coca di ...

Luciana Littizzetto a C’è posta per te : frecciatina al canna-gate dell’Isola dei Famosi? : C’è posta per te, Luciana Littizzetto prende in giro il look di Maria De Filippi e tira in ballo il canna-gate dell’Isola dei Famosi Luciana Littizzetto è tornata a C’è posta per te per un divertente siparietto che ha coinvolto Paola Caruso, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Michela Persico e Erjona Sulejmani. Nel lungo monologo della comica […] L'articolo Luciana Littizzetto a C’è posta per te: frecciatina al ...

Michela Persico/ Chi è? La fidanzata di Daniele Rugani vs Luciana Littizzetto (C’è posta per te) : Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, questa sera ospite su Canale 5 su invito di Luciana Littizzetto. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:50:00 GMT)