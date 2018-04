Londra | campagna per un referendum contro la Brexit

blogo

(Di domenica 15 aprile 2018) I cittadini del Regno Unito contrari allastanno iniziando a organizzarsi per tentare di chiedere un nuovopopolare in una disperata ultima spiaggia per mettere fine all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.Oggi aun gruppo di circa 1200 persone si è radunato nel quartiere di Camden, nella zona nord di, per far sentire la propria voce e provare a organizzare qualcosa di concreto, a partire dal coinvolgimento di quanti più gruppilapossibili. 1.200 persone tra le quali figuravano anche membri del Parlamento britannico e personaggi famosi come l'attore Patrick Stewart, già molto attivo in passatola.Al grido di "People's Vote", il voto della gente, gli anti-non voglio chiedere a tutti gli effetti un nuovocome quello che si è svolto nel giugno 2016 - col 51,9% degli elettori che ha scelto l'uscita ...