Lo spettacolo dei Monti Picentini dopo le grandi piogge di questa stagione | è la più

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore : nuvole bianche e rosa nei parchi di Washington : Dopo un lungo e freddissimo inverno finalmente a Washington Dc sono sbocciati i ciliegi, simbolo della primavera. Uno spettacolo rosa e bianco con nuvole di fiori nei parchi e nelle vicinanze dei principali monumenti, come il...

A Scicli - uno spettacolo teatrale sugli sbarchi dei migranti : Un cammino dove l'allestimento di laboratori e spettacoli diventa scambio, luogo di riflessione e fraternità: un teatro dove sul palco c'è spazio per tutti. Parte da qui l'esperienza de 'I colori del viaggio', lo spettacolo di teatro danza che la ...

Juventus-Real Madrid LIVE - spettacolo incredibile sugli spalti poi il gol di Cristiano Ronaldo su errore dei difensori bianconeri [FOTO e VIDEO] : 1/3 Foto Instagram ...

Al Teatro Dei Fabbri lo spettacolo 'A proposito di donne' del laboratorio di Mauro Monni : ... lo spettacolo vuole restituire la giusta dignità al mondo femminile attraverso racconti di vite inimitabili. Il format è composto da una serie di monologhi della durata di 6/7 minuti dove si ...

Giappone : lo spettacolo della fioritura dei ciliegi [GALLERY] : 1/11 LaPresse/AFP ...

Giappone : a Tokyo per lo spettacolo dei ciliegi in fiore : Il periodo ideale per ammirare la bellissima fioritura dei ciliegi , sakura in Giapponese, va da fine marzo ad inizio aprile. In Giappone e a Tokyo si può seguire il ritmo della fioritura tramite i ...

“Tutto finto!”. Isola dei famosi. L’ accusa dell’ex naufraga ad Alessia Marcuzzi. Parole pesanti che trovano l’appoggio di altri personaggi del mondo dello spettacolo. E non finisce qui perché lei si spinge ancora oltre : “Ecco le prove” : Nel bene o nel male, quest’edizione dell’Isola dei Famosi è destinata a lasciare il segno. Le Parole di Eva Henger, l’addio di Francesco Monte, la nascita del cosiddetto canna-gate, ha infatti agitato il dialogo non solo in studio ma anche fuori, dove non sono mancate le discussioni. L’ultima, proprio ieri, per bocca di Vladimir Luxuria, l’ex deputata (e nufraga) non ha usato mezzi termini contro Alessia Marcuzzi. «Non affrontare nella ...

“Ecco la lista dei vip invitati”. Royal Wedding - sarà un vero “spettacolo”. Al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà una parata di volti noti. Tanti i nomi illustri - qualcuno invece “rosica” per il mancato invito… : Ognuno di noi quando pensa al matrimonio, oltre alle emozioni, inizia a ragionare su una ipotetica lista degli invitati. Noi comuni mortali dobbiamo pensare solo a parenti e amici, diciamocelo. invece se sei il principe d’Inghilterra la questione si “complica”, il problema è scegliere con cura anche tutti i vip da invitare, altrimenti qualcuno potrebbe restarci male. Le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle ...

Boxe - Marsili dà spettacolo : suo il titolo della pace dei leggeri : ROMA - Emiliano Marsili non ha mai sbagliato. Non lo ha fatto neanche nel match finora più importante della sua carriera. A 41 anni, il pugile di Civitavecchia batte ai punti il messicano Victor ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Gare maratona : 10 ore consecutive - spettacolo dalla mattina alla sera! La rivoluzione dei due gruppi : La Ginnastica artistica sta per tornare, la Serie A 2018 è alle porte, il conto alla rovescia per l’inizio del massimo campionato italiano è giù partito. Le ginnaste sono già pronte per l’esordio stagionale: l’appuntamento è per sabato 3 marzo ad Arezzo. Saranno tante le novità di questa Serie A, quella più importante riguarda il numero di squadre presenti. Ben 24 formazioni ai nastri di partenza visto che la A1 e la A2 sono ...

Coreografia Torino-Juventus - spettacolo incredibile dei tifosi granata [FOTO] : 1/3 Foto Instagram ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : Follonica - che spettacolo! Vince e passa il turno. Lodi già fuori dai giochi - in bilico Viareggio e Forte dei Marmi : Il Follonica è la prima squadra italiana qualificata ai quarti di finale dell’Eurolega 2017-2018. I toscani hanno prevalso 5-8 sul campo del La Vendéenne, scavando un solco incolmabile in classifica nel gruppo B e conquistando il pass per le gare ad eliminazione diretta con un match di anticipo e un secondo posto ormai praticamente certo alle spalle del Porto, primo con 13 punti e 4 lunghezze di vantaggio sul Follonica. Ma le buone notizie ...

Nella neve dell’Aspromonte lo straordinario spettacolo dei cinghiali selvatici : I cinghiali che popolano l’Aspromonte stanno vivendo giorni difficili per le abbondanti nevicate che hanno sommerso i rilievi della provincia di Reggio Calabria a partire dai 900 metri di altitudine. A Gambarie sono caduti oltre 70cm di neve e così le mamme di cinghiale insieme ai numerosi cuccioli sono state costrette a spostarsi e scendere più a valle per procacciarsi il cibo. Emozionante la fotografia che immortala queste famiglie di ...

Savona - martedi l'incontro "In difesa dei beni comuni" e lo spettacolo teatrale "Il Casellante" : Contro l'enorme potere delle multinazionali dell'acqua, contro l'accondiscendenza della politica che dobbiamo batterci. Li sconfiggeremo solo se saranno i cittadini a mobilitarsi, ribadendo che l'...