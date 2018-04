LIVE Motocross | GP Portogallo MXGP in DIRETTA | Tony Cairoli | serve l’impresa contro

Motocross/ Gp Portogallo 2018 Agueda : info streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (oggi) : diretta Motocross Gp Portogallo 2018 info streaming video e tv ad Agueda: orario e risultato live della quinta gara del Mondiale con Tony Cairoli (oggi 15 aprile).(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:06:00 GMT)

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings prova a scappare ma Tony Cairoli non molla - che duello! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di entrambe le manche, per non perdervi nemmeno un minuto delle emozioni della MXGP. Buon divertimento a tutti! (Foto: Valerio Origo) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 23′ Quarto Coldenhoff, quinto van Horebeek, sesto Paulin, settimo Febvre, ottavo Seewer, nono Gajser, decimo Desprey 22′ Ancora un giro sotto l’1:47 per ...

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings domina Gara-1 su Desalle e Febvre - Cairoli conclude la sua rimonta in quarta posizione : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di entrambe le manche, per non perdervi nemmeno un minuto delle emozioni della MXGP. Buon divertimento a tutti! (Foto: Valerio Origo) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 16.50 Mancano 20 minuti e sarà di nuovo show a Pietramurata! Pronti per Gara-2 del GP del Trentino!! Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a ...

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings comanda senza problemi - Cairoli risale in quarta posizione : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di entrambe le manche, per non perdervi nemmeno un minuto delle emozioni della MXGP. Buon divertimento a tutti! (Foto: Valerio Origo) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 24′ Cairoli passa lo sloveno e lo stacca subito! il terzo posto è distante 10 secondi, un distacco impossibile da recuperare? 23′ SORPASSO DA FENOMENO!!! Cairoli ...

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli e Jeffrey Herlings - sfida senza quartiere : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Trentino di MXGP. Si annuncia una domenica di grandi emozioni nelle due gare in programma alle ore 14.15 e alle ore 17.10 sul tracciato di Pietramurata in provincia di Trento. Il leitmotiv della giornata sarà, come ormai consuetudine, l’avvincente duello tra il nostro Tony Cairoli e il giovane sfidante olandese Jeffrey Herlings, ovvero i due dominatori di questo primo scorcio di campionato, in fuga ...

LIVE Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 MXGP in DIRETTA : doppietta di Tony Cairoli! Herlings si inchina in gara-2 : Buon divertimento! CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA QUALIFYING RACE DELLA GP DELLA Comunitat Valenciana CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE ...

LIVE Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli vince la gara! Herlings e Febvre si arrendono : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Comunitat Valenciana, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo i due secondi posti nei primi due round in Argentina ed in Olanda va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out all’esordio per ...

LIVE Motocross - GP Europa 2018 MXGP in DIRETTA : Jeffrey Herlings vince anche in gara-2. Antonio Cairoli rimontato e battuto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo l’ottimo esordio in Argentina, sul tracciato di Valkenswaard (Olanda) va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out ...