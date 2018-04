LIVE Lecce-Fondi | cronaca diretta e risultato in tempo reale

Lecce-Fondi/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Lecce-Fondi: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:25:00 GMT)

Serie C - Lecce- Fondi : sorpresa in campo - LIVErani sorride : Il Lecce è giunto a sole 3 gare dal sogno. Manca pochissimo davvero alla promozione diretta, 3 match da giocare con la massima intensità e senza sottovalutare minimamente gli avversari che, pur essendo di rango inferiore ai giallorossi, possono comunque dar fastidio e giocare di rimessa mettendo in difficoltà i salentini (come, tra l'altro, è accaduto nelle gare di andata). I prossimi 3 avversari si chiamano Racing Fondi, Paganese e Monopoli, ...

LIVE Casertana-Lecce - cronaca diretta e risultato in tempo reale : Casertana-Lecce, la presentazione del match Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in cronaca diretta LIVE ed in tempo reale Casertana-Lecce, gara della 32giornata del Girone C di Serie C. Alle 14:30 la compagine di Fabio LIVErani tenterà di riprendere la corsa dopo l'incredibile ...