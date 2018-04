LIVE Blandamura-Murata | Mondiale boxe WBA pesi medi in DIRETTA Sioux per l’impresa nella

oasport

: Blandamura vs Murata- Boxe info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Mondiale pesi medi WBA) -… - zazoomblog : Blandamura vs Murata- Boxe info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Mondiale pesi medi WBA) -… - FedPugilistica : ?? #Murata vs #Blandamura ?? Mondiale #WBA #Medi ??15/04 ??live ??h 13.30 Fox Sports Italia OGGI ?? PRESS CONFER… - PietroVeronese : RT @FedPugilistica: Blandamura Emanuele: 'Pronto fisicamente e di testa per la sfida più importante della mia carriera' ?? @Fox @FOXSportsIT… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Buongiorno e benvenuti alladi Ryotavs EmanueleWBA dei. Il pugile italiano ha di fronte a sé l’occasione della vita: incrociare l’ostico giapponese con la possibilità di vincere la cintura di una delle quattro sigle di riferimento del mondo della. Il 38enne friulano ha aspettato questo momento per tutta la carriera e ora può davvero laurearsi Campione del Mondo riportando in Italia una cintura che manca da 30 anni, a mezzo secolo di distanza dalle imprese di Nino Benvenuti. Il nostroparte sfavorito contro il Samurai che avrà il vantaggio di combattere davanti ai 17000 caldissimi spettatori della Yokohama Arena. Servirà una vera e propria impresa al romano d’azione per sconfiggere il Campione del Mondo in carica e già Campione Olimpico a Londra 2012 ma si è preparato meticolosamente ed è convinto dei ...