LIVE Amstel Gold Race 2018 in DIRETTA | Colbrelli e Ulissi le punte dell’Italia in una

(Di domenica 15 aprile 2018) Buongiorno e benvenuti alladell’, prima delle tre Classiche delle Ardenne. Oltre 260 chilometri ricchi di strappi, con un finale rinnovato lo scorso anno che potrebbe regalare grande spettacolo già lontano dal traguardo, con l’ultimo passaggio sul Cauberg posto a poco meno di 20 chilometri dalla conclusione. Anche per questo, pronostico apertissimo: dal quattro volte vincitore Philippe Gilbert ad un Peter Sagan che settimana scorsa si è imposto alla Parigi-Roubaix, arrivando a Michal Kwiakowski e Alejandro Valverde, che su queste strade in carriera non ha mai vinto. Per quanto riguarda l’Italia, fari puntati sulla Bahrain-Merida: Sonnyè sembrato ritrovato alla Freccia del Brabante e affronta una delle corse più adatte alle sue caratteristiche supportato da Enrico Gasparotto e Vincenzo Nibali. Si attende una risposta da ...