adnkronos

: #serieapremium Dopo #Mazzarri, l'#Inter sbatte anche su #Gasperini e non trova la vittoria a #Bergamo.… - PremiumSportHD : #serieapremium Dopo #Mazzarri, l'#Inter sbatte anche su #Gasperini e non trova la vittoria a #Bergamo.… - italianaradio1 : L'Inter sbatte sull'Atalanta - italianaradio1 : Pubblicato il: 15/04/2018 07:09 L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa dell’Atalanta. Un pareggio che vale per la squ… -

(Di domenica 15 aprile 2018) L'non va oltre lo 0-0 in casa dell'. Un pareggio che vale per la squadra di Spalletti l'aggancio in classifica a Roma e Lazio, in attesa del derby capitolino . L'fa un piccolo ...