Liga | Barcellona-Valencia 2-1 | passo in avanti verso la conquista dello scudetto

(Di domenica 15 aprile 2018) Messosi alle spalle lo shock per la cocente eliminazione nei quarti di Champions League ad opera della Roma, ilha fatto un altroinladella. Nell’anticipo della 32/a giornata i blaugrana hanno superato in casa per 2-1 il: a segno Luis Suarez al 15′ del primo tempo e Umtiti al 6′ della ripresa. Per gli ospiti ha accorciato le distanze a tre minuti dalla fine Parejo su calcio di rigore. Con questo successo ilsale a 82 punti, 14 in più dell’Atletico Madrid, impegnato domani in casa contro il Levante. L'articolo2-1:inlasembra essere il primo su CalcioWeb.