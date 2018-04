Liam Payne sulla reunion degli One Direction | “Accadrà è sarà uno spettacolo da sogno”

Liam Payne agli Echo Awards di Berlino canta con Rita Ora e smentisce il secondo figlio con Cheryl (video) : Liam Payne agli Echo Awards di Berlino 2018: il cantante degli One Direction si è esibito insieme a Rita Ora in For You. Giovedì 12 aprile si sono tenuti a Berlino gli Echo Music Awards 2018, con tanti ospiti della musica pop internazionale: da Alvaro Soler e Luis Fonsi, Jason Derulo, Alice Merton, a Liam Payne con Rita Ora e Shawn Mendes. Impegnato nella lunga tournée di promozione in tutto il mondo, Liam Payne agli Echo Awards di ...

Pace fatta tra Liam Payne e Cheryl : presto potrebbe arrivare un altro figlio : Dopo che Liam Payne aveva ammesso la crisi di coppia in una intervista, avevamo lasciato lui e Cheryl in procinto di partire per una vacanza in cui avrebbero deciso il loro destino insieme. [arc id=”8e1ad21e-8071-4924-a790-fdfac6692200″] Sembra che questa pausa abbia giovato: il cantante è stato fermato all’aeroporto di Heathrow dal MailOnline, che gli ha chiesto come andassero ora le cose in famiglia. “Alla grande, non ...

Liam Payne dopo gli One Direction - la confessione del cantante : “Mi mancano le piccole cose che facevamo insieme” (video) : La carriera da solista anche per Liam Payne dopo gli One Direction: durante un'intervista rilasciata recentemente a Tokyo, il cantante ha ammesso di provare una certa nostalgia per i tempi con la band più amata degli ultimi anni. Annunciata la pausa due anni fa, i ragazzi degli One Direction si sono detti "Arrivederci", e ciascuno di loro ha intrapreso carriera da solisti: Harry e Niall hanno già pubblicato singoli e un album, entrambi ai ...

Liam Payne in tour lontano dal figlio Bear : “Mi perdo la sua infanzia - ma devo continuare a lavorare” : Numerosi gli impegni di Liam Payne in tour in tutto il mondo, che rischiano di compromettere il suo ruolo di genitore con Bear. Attualmente al lavoro sull'album d'inediti per la sua carriera da solista, Liam Payne si trova al momento impegnato in una serie di appuntamenti dal vivo in giro per il mondo. La scorsa settimana si è esibito in due grandi eventi, tra Tokyo e Dubai, dove ha presentato al pubblico le sue hit più famose e alcune ...

Liam Payne al Pop Spring di Tokyo ricorda gli One Direction : “Cantare le vecchie canzoni è stato come tornare indietro nel tempo” : Liam Payne al Pop Spring di Tokyo ha sorpreso i fan, esibendosi in alcune canzoni molto famose degli One Direction! Il tradizionale evento musicale in occasione dell'arrivo della primavera si è tenuto nei giorni scorsi in Giappone, e Liam Payne ha preso parte come headliner del grande concerto, con una setlist che ha mandato in visibilio i fan presenti. Liam si è esibito in vecchie hit degli One Direction, da History e Drag Me Down a ...

Liam Payne a Tokyo ricorda gli One Direction due anni dopo la pausa : l’esibizione in Little Things - Drag Me Down e History (video) : Un ritorno alle origini quello di Liam Payne a Tokyo, headliner di Pop Spring 2018, tradizionale evento annuale in Giappone per le celebrazioni della primavera. Sul palco di Pop Spring, Liam Payne si è presentato con un completo totalmente arancione, ma ciò che ha sorpreso i fan presenti al concerto e sul web è stata la scaletta proposta dal cantante britannico: Liam ha cantato per la prima volta in pubblico dopo alcuni anni diversi successi ...

Liam Payne : Cheryl sarebbe furiosa perché il cantante ha confessato che ci sono dei problemi nella loro relazione : Da quando sono arrivati i primi rumors, ormai settimane fa, su una possibile crisi di coppia tra Liam Payne e Cheryl, i due hanno prima negato con veemenza, venendo anche accusati di fingere di andare d’accordo in favore delle telecamere. Poi, due giorni fa, l’artista di “For You” ha spiegato in un’intervista che in effetti sì, lui e Cheryl hanno qualche problema che stanno cercando di risolvere insieme. Ma sembra ...

Liam Payne : il cantante ha postato un tributo al figlio Bear per il suo compleanno : Dove vola il tempo? - ha scritto nella didascalia - buon compleanno, sei il mio mondo ". Ieri Liam Payne ha confermato che le voci sulla crisi con Cheryl sono vere , ma che stanno lottando insieme ...

Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole - una festa per Bear per il suo primo compleanno : “Affrontiamo i problemi come una famiglia” : Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole, una relazione costantemente sotto i riflettori: a tale proposito, il cantante degli One Direction ha rilasciato un'intervista esclusiva a ES Magazine. La coppia formata da Liam e Cheryl è stata nelle ultime settimane oggetto di continue speculazioni: diversi tabloid inglesi e rumors dichiaravano i due in totale crisi, e prossimi alla rottura nonostante una breve apparizione insieme ai Brit Awards ...

Liam Payne e Cheryl Cole in crisi - ecco perché : Liam Payne, ventiquattro anni e Cheryl Cole di trentaquattro anni si erano incontrati per la prima volta quando nel lontano 2008 il giovanissimo cantante si era presentato da solista alle audizioni per X Factor, in cui lei era il giudice. Ha poi riprovato nel 2010 diventando membro della boy band One Direction. I due hanno iniziato ad uscire insieme nel 2015 e nel 2017 ha accolto il loro unico figlio di nome Bear. Quest'anno Liam Payne debutterà ...

Liam Payne ha ammesso la crisi con Cheryl : “Abbiamo i nostri problemi” : I tabloid inglesi ci avevano visto giusto: la relazione tra Liam Payne e Cheryl non è tutta rose e fiori. Da qualche settimana, stavano arrivando i rumors sulla possibile separazione tra i due cantanti e ai BRIT Awards 2018 la coppia era stata accusata di fingere che le cose andassero a gonfie vele a favore di telecamera. Embed from Getty Images Adesso Liam Payne ha confessato che in effetti sì, lui e Cheryl hanno i loro alti e bassi: ...

Liam Payne in tour nel 2018? Gli indizi su Instagram scatenano i fan (foto) : Liam Payne in tour nel 2018? È la domanda che da settimane si fanno migliaia di fan sul web! In attesa dell'annuncio e del rilascio del primo album da solista di Liam, trapelano sui social network alcune fotografie che hanno mandato in visibilio i fan del cantante. A quanto sembra, Liam sarebbe pronto a debuttare sui palchi internazionali accompagnato dalla sua band, che attraverso i propri canali social ha condiviso alcune istantanee e ...

Gli One Direction vincono il Best Fans a Radio Capital - Liam Payne : “Inviterò i ragazzi ai miei concerti” (video) : Gli One Direction vincono il Best Fans a Radio Capital: con più di 13 milioni di voti (via Twitter), i ragazzi degli One Direction si aggiudicano il premio della miglior fanbase internazionale! Incredibile come, a due anni di distanza dall'annuncio della pausa, i fan degli One Direction siano ancora molto uniti per sostenere la loro band del cuore, nonostante i quattro ragazzi abbiano intrapreso tutti delle carriere come solisti nel mondo ...