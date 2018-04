L' ex capo del Dis Giampiero Massolo a Mezz' ora in più | La situazione in Siria resta

E' morto il regista Vittorio Taviani : ha firmato capolavori del cinema italiano : E’ morto a Roma Vittorio Taviani, il regista era malato da tempo. Aveva 88 anni Taviani e nella sua lunga carriera ha firmato capolavori importanti della storia del cinema italiano. Tra i film che lo hanno reso famoso in tutto...

Il brivido del mondo - in viaggio verso capo Horn : Latitudine cinquantacinque gradi, cinquantasei primi, Sud. Longitudine sessantasette gradi, diciassette primi, Ovest. Sono le sei del mattino e la finestra immensa della cabina incornicia un mare che oggi ha scelto di dar pace alle anime dei naufraghi, piccole onde grigie a quattro virgola tre gradi di temperatura nell’estate australe, che accompagnano lo sciabordare della nostra nave, la Ventus Australis, come farebbe Nettuno in persona per ...

Lutto nel mondo del cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

Il giallo - i media : «E' morto il generale Khalifa Haftar - capo delle forze armate di Tobruk» : Colpito da un ictus nei giorni scorsi e ricoverato in Francia, è morto il generale libico Khalifa Haftar comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk. Lo ha riferito...

Vandals è un rompicapo stealth in cui imiterete gli artisti della street art : Vandals è un gioco stealth con visuale 3D isometrica in cui dovrete eludere le autorità per dipingere dei muri sempre meno accessibili con dei graffiti. Il titolo offre la possibilità di ripercorrere le orme dei grandi artisti della street arti e di creare a mano libera graffiti che potranno essere condivisi sui social. L'articolo Vandals è un rompicapo stealth in cui imiterete gli artisti della street art proviene da TuttoAndroid.

È tornato Myst - videogioco capolavoro del 1993 : Fullscreen01/12 Myst 25th Anniversary Collection02/12 Myst 25th Anniversary Collection03/12 Myst 25th Anniversary Collection04/12 Myst 25th Anniversary Collection05/12 Myst 25th Anniversary Collection06/12 Myst 25th Anniversary Collection07/12 Myst 25th Anniversary Collection08/12 Myst 25th Anniversary Collection09/12 Myst 25th Anniversary Collection10/12 Myst 25th Anniversary Collection11/12 Myst 25th Anniversary Collection12/12 Myst 25th ...

L'ex capo dell'Fbi contro Trump : 'Sembra un boss mafioso' Video : Dopo i retroscena, i segreti e le confidenze svelate in Fuoco e furia di Michael Wolff, arriva un nuovo libro sul presidente degli Stati Uniti [Video]. Un'opera in cui Trump viene definito come un individuo immorale, prepotente e non legato in alcun modo alla verita'. Il lavoro in questione di chiama A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership ed è opera di James Comey, ex capo dell'Fbi cacciato da Trump nel 2017 per non aver accettato di ...

Svezia - molestie sessuali : il capo dell’Accademia dei Nobel si dimette : Il capo dell’Accademia svedese che assegna il Premio Nobel per la letteratura è stata costretta a rassegnare le dimissioni giovedì, dopo una vicenda di abusi e molestie sessuali che sta mettendo in pericolo la reputazione di una delle organizzazioni culturali più importanti al mondo. Dal 2015 Sara Danius, studiosa di lettura, era la segretaria permanente dell’Accademia svedese, creata nel 1786. Ha dovuto rinunciare al suo ruolo dopo un ...

L'ex capo dell'Fbi contro Trump : 'Sembra un boss mafioso' : Dopo i retroscena, i segreti e le confidenze svelate in "Fuoco e furia" di Michael Wolff, arriva un nuovo libro sul presidente degli Stati Uniti. Un'opera in cui Trump viene definito come un individuo immorale, prepotente e non legato in alcun modo alla verità. Il lavoro in questione di chiama "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ed è opera di James Comey, ex capo dell'Fbi (cacciato da Trump nel 2017) per non aver accettato di piegarsi ...

Ex capo Fbi : 'Trump immorale come un boss della mafia' - : Escono alcuni estratti del libro di James comey, licenziato dal presidente nel maggio 2017: "La sua leadership è guidata esclusivamente dall'ego". Intanto potrebbe saltare l'interrogatorio del tycoon ...

L’ex capo dell’Fbi a contro Trump : “Immorale come un boss della mafia” : «Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità»: così James comey, descrive Donald Trump nel suo libro che uscirà la prossima settimana e di cui i media americani danno ampie anticipazioni. Oltre 300 pagine di memorie di memorie intitolate «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» in cui L’ex numero uno dell’Fbi si toglie più di...

L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” : L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro: “Come un boss della mafia” James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel maggio 2017, scrive del presidente nel suo libro di memorie: “Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità”.Continua a leggere James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel […]