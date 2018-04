huffingtonpost

L'eterna irrilevanza dell'Italia in politica estera

(Di domenica 15 aprile 2018) Anche nell'attuale crisi internazionale con l'intervento di Usa, Francia e Gran Bretagna per colpire le basi di produzione di armi chimiche, l'Italia non smentisce il suo ruolo di spettatore. E ciò non è certo legato alla situazione di stallo post voto. No, è nel Dna italiano nascondersi dietro la bandiera della pace per non inimicarsi nessuno. Non si sa mai.E non è un caso che le forze politiche vincitrici delle elezioni siano in totale dissonanza fra loro: Salvini che definisce l'intervento americano "pazzesco", in realtà più per rimarcare al benevolo Putin la sua vicinanza, e magari riconoscenza; un M5s che inizialmente voleva disarmare l'esercito italiano, ritirandolo da tutti gli scenari internazionali, salvo ora con Di Maio sottolineare l'appartenenza al Patto Atlantico e dunque l'appoggio agli Usa. E in questo balletto di populismi ...